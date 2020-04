Le ministère libanais de la Santé a fait état de 81 cas de rétablissement, et d’un nouveau décès dû au coronavirus d’un patient âgé de 90 ans souffrant de maladies chroniques.

Durant les dernières 24 heurs, 9 nouvelles contaminations ont été enregistrés, dont deux parmi les rapatriés le 13 avril de l’avion en provenance de Londres.

Le bilan des personnes infectées au coronavirus s’élève à 641, dont 3 se trouvent dans un état critique. Alors que le nombre de morts a atteint 21 personnes.

S’agissant des rapatriés rentrant au Liban depuis le 5 avril, 29 d’entre eux ont été testés positifs au Covid-19.

Dans ce contexte, la ministre de l’Information, Manal Abdel Samad, a déclaré à l’issue de la séance du Conseil des ministres tenue mardi 14 avril au Grand Sérail que « le Premier ministre, Hassan Diab, a annoncé que le gouvernement devrait soit poursuivre les vols de rapatriement, soit les suspendre temporairement », a rapporté l’agence d’information officielle ANI.

« M. Diab a souligné que les procédures adoptées étaient excellentes, saluant les efforts des ministres de la Santé publique, des Affaires étrangères, des Émigrés, des Travaux publics et du Transport, et de l’Intérieur et des municipalités, indiquant que les résultats initiaux des tests étaient acceptables quant au nombre de personnes atteintes du coronavirus à leur arrivée dans le pays », a-t-elle ajouté.

Mme Abdel Samad a également annoncé : « quant à la propagation du coronavirus, le Premier ministre pense que le Liban reste dans les limites acceptables, malgré la propagation de la pandémie à Bcharré et les signes de propagation potentielle à Akkar. Toutefois, il a souligné que toute mesure laxiste pourrait permettre à la pandémie d’infiltrer plusieurs autres régions. »