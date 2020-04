L’organisation britannique de défense des droits de l’Homme, Reprieve, a révelé que les condamnations à mort ont doublé en Arabie saoudite au cours des cinq dernières années, pire, 37 personnes ont été executés il y a un an pour des motifs politiques.

Le journal britannique Times a cité mercredi un rapport de Reprieve dévoilant que l’Arabie saoudite avait exécuté 423 condamnations à mort entre 2009 et 2014.

Le rapport a ajouté que l’exécution des condamnations à mort dans le Royaume a doublé entre 2015 et 2020, avec 800 personnes exécutées.

Reprieve a noté que 186 personnes ont été exécutées en Arabie saoudite en 2019 , dont 37 Saoudiens, lors d’une exécution de masse pour des motivations politiques.

Et d’indiquer que « deux parmi les 37 executés avaient 16 et 17 ans lorsqu’ils ont été arrêtés alors qu’ils participaient à une manifestation antigouvernementale et ont été accusés de « terrorisme ».

Le ministère saoudien de l’Intérieur a déclaré en avril 2019 qu’il avait pris la décision d’exécuter ces 37 personnes, après avoir été accusés de terrorisme, de provoquer le chaos, de nuir à la paix et d’adopter une idéologie extrémiste.

Source: Farsnews