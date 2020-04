Le gouvernement libanais a adopté à l’unanimité jeudi 30 avril en ce « jour historique », selon le président Michel Aoun, son plan de réformes très attendu visant à redresser le pays qui traverse la pire crise économique et financière due aux accumulations héritées depuis 30 ans.

Pour l’heure, on ignore encore les détails du plan de sauvetage mais certaines sources ont fait état d’une dévaluation contrôlée de la livre libanaise à un taux de 2600 LL/USD et appelant à une restructuration tant du secteur public que du secteur financier, rapporte le site Libnanews.

« La décision concernant le taux de change de la livre revient à la Banque du Liban », affirme le PM Hassane Diab, qui doit prendre la parole à 17h30 (heure locale).

Les réformes tant économiques que fiscales et nécessaires sont jugées comme nécessaires afin de débloquer l’aide internationale promise au Liban.

Les versions précédentes du plan évoquaient une restructuration à la fois de l’importante dette publique, à hauteur de 176 milliards de dollars, accompagnées par une restructuration du secteur financier et de la Banque du Liban elle-même via diverses mesures dont un possible haircut ou bail-in, c’est à dire une transformation d’une partie des dépôts en action des banques privées confrontées à d’importantes difficultés de trésorerie depuis la déclaration d’un état de défaut de paiement, le 9 mars dernier.

Selon les dernières informations, les discussions achoppaient mercredi 29 avril sur le volet de la dévaluation de la livre libanaise face au dollar.

Le Premier Ministre Hassan Diab avait alors indiqué qu’elles reprendraient ce jeudi.

Cependant, une dévaluation est déjà effectuée de facto sur les marchés parallèles avec une parité qui a atteint 4 300 LL/USD la semaine dernière, le plus bas historique pour la monnaie locale.

