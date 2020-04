Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné la récente décision de l’Allemagne contre le Hezbollah , soulignant que « le Hezbollah fait partie officiellement et légitimement du gouvernement et du peuple libanais , il joue un rôle fondamental dans la lutte contre Daech ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a estimé que « la décision du gouvernement allemand contre le Hezbollah répond aux objectifs d' »Israël » et des USA ».

Et d’ajouter: « Il semble que certains pays d’Europe adoptent des positions sans tenir compte des réalités de la région de l’Asie de l’ouest, mais uniquement en tenant compte des objectifs de la machine de propagande de l’entité sioniste et de l’administration américaine . »

Et de poursuivre : »La décision du gouvernement allemand a été prise sans respecter le gouvernement et le peuple libanais, car le Hezbollah fait partie officiellement et légitimement du gouvernement et du parlement de ce pays, et c’est toujours un parti politique influent dans le renforcement de la stabilité politique de ce pays, il jouit d’un large soutien populaire au Liban et dans la région. »

Et de conclure: « La décision du gouvernement allemand a été prise avec une insouciance totale contre une force qui était et a toujours une position clé dans la guerre contre Daech dans la région. Par conséquent, le gouvernement allemand doit assumer les conséquences négatives de sa décision et combattre les vrais groupes terroristes de la région. »

La Syrie a condamné la décision du gouvernement allemand qualifiant le Hezbollah d’organisation terroriste.

Une source officielle du ministère des AE et des Expatriés a indiqué que » la République arabe syrienne dénonce avec les termes les plus sévères la décision du gouvernement allemand de qualifier le Hezbollah comme organisation terroriste ».

Dans une déclaration à SANA, la source a souligné que « la décision du gouvernement allemand incarne clairement sa capitulation aux diktats sionistes mondiaux et sa dépendance honteuse aux politiques américaines soutenant l’entité d’occupation usurpatrice ».

La source a indiqué que « la Syrie estime que cette décision injuste du gouvernement allemand est un honneur pour le Hezbollah et une reconnaissance franche de son rôle dans la résistance à l’agression coloniale sioniste et dans la mise en échec des projets occidentaux qui visent les droits et les intérêts de la Nation arabe ».

Ansarullah estime que l’Allemagne a cédé aux désirs américain et israélien

Le bureau politique d’Ansarullah au Yémen a condamné la décision de l’Allemagne qualifiant le Hezbollah d’organisation terroriste.

Dans un communiqué, Ansarullah a estimé que « cette décision répond au désir américain et israélien qui consiste à normaliser les relations avec les sionistes , mais aussi à s’opposer aux peuples libres qui refusent l’hégemonie de l’arrogance mondiale et qui veulent défendre les droits et la dignité de la Oumma ».

Le texte a souligné: « Face à ces développements dangereux, nous réiterons notre soutien à nos frères moudjahidines du Hezbollah et aux mouvements de résistance islamique et affirmons notre pleine solidarité avec eux. »

Le texte conclut : « Ansarullah appele tous les peuples arabes et islamiques à rejeter ces décisions et toute mesure prise contre les moudjahidines du Hezbollah au Liban et contre les mouvements de résistance islamique » soulignant » de rester alerte envers la question palestinienne et d’alQods , la première et la principale cause qui doit rester vivante dans nos cœurs, battant pour l’arabisme et l’islam , vibrant de passion pour le jihad et le martyre et la foi en la justice de la cause « .

Source: AlManar + Agences