Dans une interview accordée jeudi 30 avril par téléconférence au Lars Larson Show et publiée sur le site du département d’État américain, Mike Pompeo a assuré que les États-Unis feraient leur possible pour empêcher l’Iran d’acheter des armes à la Russie et à la Chine.

L’embargo sur les armes imposé à ce pays expire en effet en octobre 2020.

«Le Président Trump et notre équipe vont s’assurer que lorsque nous arriverons au mois d’octobre de cette année, nous aurons joué toutes nos cartes pour garantir qu’ils (l’Iran) ne puissent pas acheter des chars ou des véhicules blindés à la Russie ou à la Chine», a-t-il affirmé.

Il a ajouté que les États-Unis travaillaient au sein de l’Onu avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité pour empêcher la levée de l’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, avait précédemment déclaré à Sputnik que le régime spécial de livraison à l’Iran d’armes et de matériels de guerre actuellement en vigueur devait expirer cinq ans après son introduction. Il avait précisé qu’il n’y avait aucune raison pour que cette décision soit remise en question.

Source: Sputnik