Des explosions ont eu lieu ce vendredi 1er mai dans un dépôt de munitions dans la ville de Homs en Syrie, a annoncé l’agence syrienne SANA.

Dans un premier moment, le responsable du gouvernorat de Homs, Talal Barazi a fait état d’une attaque.

«Une attaque a été perpétrée contre l’une des installations militaires à l’est de Homs. Le type d’attaque est encore inconnu. Il a provoqué des explosions et la présence de colonnes de fumée noire et d’explosions d’obus à proximité. [L’attaque] a blessé des passants», a expliqué M.Barazi.

Plus tard, une source militaire syrienne citée par l’agence officielle Sana a assuré que « les explosions ont été causées par une erreur humaine, au moment d’un transfert de munitions ». Elle a fait état de « pertes humaines et matérielles », sans plus de détails.

Des médias étatiques syriens ont fait état de dix blessés, qui se trouvaient dans le secteur près de la caserne et ont été touchés par des éclats.

Cette version des faits se démarque entièrement de celle de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), instance médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale siégeant à Londres, selon lequel des raids aériens israéliens ont bombardé un entrepôt de missiles du Hezbollah.

Dans le sud

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des hélicoptères israéliens ont tiré des missiles dans le sud de la Syrie, a indiqué SANA.

«Depuis l’espace aérien du Golan occupé, des hélicoptères de l’ennemi israélien ont attaqué avec plusieurs missiles des positions dans la région Sud», a rapporté l’agence de presse, vendredi peu après minuit.

Elle ne précise pas la nature des cibles mais évoque des «dégâts matériels seulement».

Les environs de Damas ciblés

Le 27 avril, peu avant l’aube, des raids aériens imputés à Israël par la Syrie ont visé les environs de Damas. Trois civils ont été tués par des éclats de missiles ayant touché leur domicile, a assuré SANA.

Le 20 avril, l’agence a également évoqué des tirs de missiles israéliens contre des cibles dans le désert central de Palmyre.

Sources: Sana; Sputnik, AFP