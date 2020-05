« L’effondrement de la demande pour leurs principales exportations signifie que les Saoudiens ne sont pas le pouvoir qu’ils étaient. Les cheikhs du pétrole sont hors de poche et hors du temps », indique un journal britannique.

Le quotidien britannique The Guardian a fait paraître, le dimanche 3 mars, un article sur les relations entre Londres et Riyad qui évoque des raisons selon lesquelles c’est le parfait moment pour briser ce lien.

« Maintenant que nous devenons plus autonomes en énergie, c’est le moment idéal pour nous éloigner d’un régime odieux.

Les baisses spectaculaires des prix mondiaux du pétrole sont principalement le résultat de l’effondrement de la demande en raison de la pandémie de coronavirus. D’autres facteurs antérieurs à la crise sont également à l’œuvre : la guerre des prix cette année entre l’Arabie saoudite et la Russie, la surproduction entraînant des excédents de pétrole brut et un manque de capacité de stockage.

Pourtant, les explications conventionnelles du marché masquent une histoire plus grande et plus passionnante. C’est l’histoire de la révolution de l’énergie verte et propre, de l’utilisation croissante de l’énergie éolienne et solaire et de la fin potentielle de l’ère des combustibles fossiles. Les énergies renouvelables représenteront près de 30 % de la demande mondiale d’électricité cette année.

La semaine dernière, le Royaume-Uni a battu un record en passant 18 jours consécutifs sans recourir à la production d’électricité au charbon, selon les données du National Grid. Le Royaume-Uni a également atteint un nouveau record d’énergie solaire le 20 avril.

Les relations dysfonctionnelles et souvent embarrassantes du Royaume-Uni avec l’Arabie saoudite, l’un des principaux producteurs de pétrole au monde, devraient faire partie de cette réévaluation post-pandémique.

L’une des principales raisons est l’appétit apparemment insatiable de Riyad pour les armes. Selon une analyse de la Campagne contre le commerce des armes, le Royaume-Uni a vendu 15 milliards de livres d’armes et de services à l’Arabie saoudite entre 2015 et 2019. Des milliers d’emplois britanniques dépendraient de ces ventes.

Une grande partie de ces armes a été utilisée dans la guerre menée par les Saoudiens au Yémen, qui est entrée dans sa sixième année meurtrière en mars.

L’ONU affirme que la guerre a contribué à provoquer la pire crise humanitaire du monde. En juin 2019, la cour d’appel a suspendu les ventes d’armes au Royaume-Uni, invoquant des préoccupations concernant un ‘schéma historique de violations du droit international humanitaire’.

Si le pétrole et les armes sont retirés de l’équation, que reste à lier le Royaume-Uni à un régime antidémocratique quasi féodal connu pour ses violations des droits humains, la répression de sa minorité musulmane chiite et la discrimination institutionnalisée contre les femmes ?

Une justification souvent entendue pour fermer les yeux à ce que fait l’Arabie saoudite est que les Saoudiens offrent des renseignements inestimables dans la lutte contre les groupes terroristes tels que Daech et Al-Qaïda. Mais c’est une rue à double sens. Le régime saoudien manque de légitimité. Il fait face à un défi régional de la part de l’Iran et à ses propres menaces de la part des extrémistes sunnites. Il semble incapable, malgré des réformes superficielles, de satisfaire les aspirations d’une population jeune à une société plus ouverte.

Des niveaux élevés d’investissement saoudien dans les entreprises et les biens britanniques sont également donnés comme prétexte pour maintenir le statu quo. Mais si rien d’autre ne le fait, le meurtre brutal du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 prétendument sur ordre du prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, devrait briser une telle complaisance.

L’effondrement de la demande pour leurs principales exportations signifie que les Saoudiens ne sont pas le pouvoir qu’ils étaient. Les cheikhs du pétrole sont hors de poche et hors du temps ».

Source: PressTV