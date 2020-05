« Les forces armées iraniennes s’emploient à assurer les intérêts nationaux et la sécurité régionale, c’est notre message à nos voisins et aux forces extrarégionales », c’est ce qu’a déclaré le général de brigade Qader Rahim-Zadeh, commandant adjoint de la base de la DCA aérienne Khatam al-Anbiya, le lundi 4 mai.

Le général de brigade Rahim-Zadeh s’est en effet rendu à la tête d’une équipe de responsables et d’experts dans cette base située à Hormozgan (sud) pour évaluer le niveau de la disponibilité des unités des forces de l’armée.

« Notre message aux voisins de l’Iran islamique et aux forces extrarégionales est le suivant: tous les efforts déployés par les forces armées iraniennes, surtout dans le domaine de la Défense aérienne, sont censés assurer les intérêts nationaux et maintenir la sécurité régionale. Nous avons la ferme conviction qu’augmenter le niveau du maintien de la sécurité de la région n’est possible qu’avec la coopération des pays de la région et que la présence des pays étrangers est nuisible. Tout agissement irréfléchi de ces forces mettra en danger la sécurité des pays de la région. Tous les agissements aériens ennemis sont surveillés. Le moindre atterrissage ou décollage ne nous échappe pas », a-t-il souligné.

« Nous supervisons et repérons, constamment, tous les agissements et activités aériennes de l’ennemi. Nous ne sommes pas, certes, le pays qui commencera la guerre mais nous répondrons, en toute autorité, à toute menace ou agression contre notre espace aérien », a ponctué le général Rahim-Zadeh.

Source: Avec AFP