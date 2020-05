Se préparant à l’échéance présidentielle américaine prévue le mois de novembre prochain, le président américain Donald Trump qui compte faire un second mandat a menti sur le chiffre des militaires américains qui se trouvent en Syrie, et sur ses velléités de retirer ses troupes des pays du Moyen-Orient.

«Vous voyez où nous en sommes avec les troupes, l’empreinte est très différente. Nous sommes tombés à 8 000 en Afghanistan, à 4 000 en Irak, à zéro en Syrie. C’est une affaire très différente, très différente de ce que les gens pensaient », a-t-il prétendu, rapporte le New York Post. Après avoir de nouveau critiqué la décision de l’invasion de l’Irak prise par l’ancien président George W. Bush la qualifiant de “la pire décision prise dans l’histoire de notre pays”.

Le bilan qu’il a livré semble bien biaisé sachant que les Etats-Unis disposent d’une dizaine de bases en Syrie, et de plusieurs centaines de militaires américains. En Irak non plus, il n’est pas du tout prêt à retirer ses troupes quoique le gouvernement et le parlement irakiens le lui ont demandé.

« Cela ne signifie pas que nous ne nous battrons pas si nous le devons, mais nous avons dépensé 8 billions de dollars dans l’une des pires décisions jamais prises en allant au Moyen-Orient, probablement la pire décision prise dans l’histoire de notre pays. Des millions de personnes ont été tuées des deux côtés », a poursuivie Trump lors de l’interview.

Il a ajouté : «Nous avons combattu comme une force de police. Nous étions comme des flics de la circulation. Nous n’avons pas mené la guerre comme vous menez une guerre pour gagner. Je dirais que c’est la pire décision prise dans l’histoire de notre pays. »

Source: Divers