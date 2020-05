Les Américains veulent modifier la mission et le format de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) de sorte à les instrumentaliser pour nuire au Hezbollah, indique un quotidien libanais.

Citant des sources diplomatiques libanaises à Beyrouth, al-Akhbar a indiqué que les Américains entendaient réduire le budget de la FINUL, le nombre de ses effectifs et modifier le format et la mission de cette Force de sorte à lui permettre d’entrer dans des propriétés privées.

AlAkhbar a fait état d’ « une réunion entre des représentants des États-Unis, de l’Arabie saoudite et de l’Allemagne qui discutaient de la décision de mettre le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes des Nations unies. Une telle décision aura du mal à se réaliser étant donné le véto de la Russie et de la Chine et les parties qui l’ont élaborée le savent bel et bien. D’où leurs tentatives pour manipuler la mission de la FINUL en exploitant le marasme économique au Liban alimenté par la crise de coronavirus », a-t-on appris du quotidien libanais, cité par PressTV.

Al-Akhbar continue : « Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies qui a eu lieu le 4 mai par la vidéoconférence pour discuter de la résolution 1701, Jan Kubis, coordinateur spécial des Nations unies, a remis son rapport alors que Washington a appelé les membres du Conseil de sécurité à réviser la mission de la FINUL.

‘Israël’ exige des « changements majeurs »

Pour sa part, l’ambassadeur israélien auprès de l’ONU, Danny Dannon, a déclaré mercredi 6 mai que son gouvernement exigeait des « changements majeurs » au sein de la FINUL.

« Nous constatons qu’il y a de moins en moins d’endroits où peuvent se rendre les troupes de la FINUL au sud du Liban », a dit l’ambassadeur cité par la télévision israélienne i24.

« Nous voulons qu’elles aient une réelle liberté de mouvement », a-t-il espéré.

« Ils (les Etats-Unis) disent très clairement que les troupes de la FINUL ne sont pas efficaces. Pourquoi dépensons-nous autant d’argent pour les maintenir ? », s’est interrogé l’ambassadeur israélien.

Tentatives destinées à affaiblir le Hezbollah

Dans la foulée, Charles Abi Nader, expert sur la sécurité et la stratégie du Liban, a déclaré que les agissements des Américains pour manipuler la mission et le format de la FINUL s’inscrivaient dans le cadre de leurs tentatives destinées à affaiblir le Hezbollah.

« Le Hezbollah n’a rien fait pour violer la résolution 1701 alors que celle-ci est sans cesse violée par Israël », a déclaré l’expert libanais.

Et d’ajouter : « On dit que le Hezbollah dispose d’un arsenal, chargé d’armes sophistiquées et de missiles, sans faire attention au fait que cela relève en effet du droit du Hezbollah d’autant plus que les États-Unis et Israël détiennent, eux, de tels arsenaux. Le Hezbollah doit avoir ce qui est nécessaire pour protéger le Liban alors que l’armée libanaise est privée du droit de disposer d’armes ou de missile pour pouvoir protéger le ciel du Liban face aux agressions d’Israël ».

Abi Nader a déclaré que les Américains utilisaient tous leurs moyens pour faire adapter la mission de la FINUL à leurs desiderata. « Ils veulent que la FINUL soit gérée par la cellule d’opération américaine et israélienne », a-t-il conclu.

