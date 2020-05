L’Arabie saoudite aurait mis fin au séjour sur son sol et à ses frais du président démissionnaire yéménite et son homme demain au Yémen Abed Rabbo Mansour Hadi et à toute son équipe.

Selon des sources yéménites citées par le site de la télévision iranienne en langue arabe Al-Alam, les autorités saoudiennes ont informé Hadi qu’il a un délai qui expire le 30 mai, afin de suspendre les dépenses financières.

Elle a expliqué que les Saoudiens ont informé la partie yéménite que quiconque veut séjourner à l’intérieur du royaume après la date spécifiée devrait le faire à ses frais.

Elle a déclaré que cette décision saoudienne était fondée sur les mesures d’austérité annoncées récemment par le gouvernement saoudien, après les dégâts économiques causés par l’épidémie du Coronavirus.

De nombreux dirigeants et mercenaires fidèles à Hadi résident en Arabie saoudite depuis le début de l’offensive saoudienne contre le Yémen en mars 2015.

Le gouvernement Hadi avait alors démissionné et déménagé vers la capitale saoudienne, Riyad, lui, les chefs des partis politiques sous sa bannière ainsi que des membres de la Chambre des représentants et de la Choura, des chefs militaires et gouvernementaux et des hommes d’affaires.

Source: Médias