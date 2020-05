Le nouveau Premier Ministre irakien, Mustafa al-Kazemi, a pris l’initiative de rendre visite au QG des Hachd al-Chaabi. M.Kazemi a rendu hommage « au dévouement et au sens de sacrifice des combattants de la Résistance irakienne », combattants qui défendent leur pays dans le cadre de la première armée nationale qu’a connue l’Irak depuis la dissolution de l’armée irakienne en 2003 par l’occupant US.

Al-Kazemi a affirmé au cours de cette délicate rencontre que les Hachd al-Chaabi « appartiennent à l’Irak », et que « leurs sacrifices et martyrs resteront à jamais dans la mémoire du peuple irakien ».

Le Premier ministre a tenu même à s’habiller d’un uniforme de la Résistance irakienne, qui « fait l’honneur de l’Irak » : « Je suis fier de porter l’uniforme des Hachd al-Chaabi. Le soutien à ces forces sera notre tâche principale », a t-il dit.

Cette rencontre et ces propos bien significatifs n’ont évidemment pas échappé aux Américains qui après près de trois mois d’impasse stratégique en Irak, émaillée de frappes au missile et aux roquettes anti-US de la Résistance, ont fini par céder et mettent désormais tout leur espoir sur le « séjour de longue durée » de Kazemi aux États-Unis pour en faire un « agent » propre à leur assurer leur présence militaire en Mésopotamie, dès le début des pourparlers stratégiques de juin.

Le conseiller de Trump, Gabriel Sauma, a d’ailleurs évoqué ces pourparlers tout en menaçant implicitement Kazemi de faire « le bon choix », c’est à dire de choisir de prolonger la présence US : « Il existe deux accords entre USA et Irak. Un accord sur les relations bilatérales … et un autre, stratégique, et qui concerne la sécurité des deux pays et décide tout autant de la présence US dans la région ou de son retrait de l’Irak ».

Pour les observateurs politiques, la distinction que vient de faire l’administration US entre ses liens tout court et ses liens « sécuritaires » avec l’Irak, constitue déjà une marche arrière.

Une marche arrière qui n’aurait jamais eu lieu sans plus d’un mois de combats intense et acharné des Hachd sur tous les fronts pour repousser des dizaines d’offensives assidûment planifiées de Daech contre le territoire irakien.

Peu après la visite du PM Kazemi au QG des Hachd, les sources irakiennes ont fait état de l’imminence d’une nouvelle offensive préventive contre Daech : « Il existe de nombreux refuges de Daech dans les régions où il a déjà fait son apparition. Certains de ses membres se déplacent avec de faux noms dans ces régions. Les agences de renseignement ont fait un effort exceptionnel pour suivre ces faux noms, et il existe une grande base de données sur ces factions terroristes », a affirmé samedi l’un des membres de la commission de la sécurité nationale, et proche des Hachd, Badr al-Ziyadi.

Entretien irano-irakien

Au demeurant, le jour où Al-Kazemi a rendu visite aux Hachd, le nouveau ministre irakien de la Défense Joma Enad, recevait le général de brigade Mostafa Moradian, attaché militaire de l’Iran à Bagdad : « l’Iran est prêt à donner de l’essor à ses coopérations d’ordre militaire et défensif avec l’Irak », a dit le général du CGRI avant d’insister sur le développement des relations entre les deux pays « amis et frères » que sont l’Iran et l’Irak et ce, notamment « dans le domaine militaire et de défense ».

De son côté, le nouveau ministre irakien de la Défense a rendu hommage à l’Iran pour son rôle axial dans la défaite de Daech avant d’aller au vif du sujet: le renforcement du centre d’échange d’informations quadripartite pour la lutte contre le terrorisme (Iran, Russie, Syrie et Irak).

L’échange d’informations, en particulier les renseignements fournis par les forces irakiennes et syriennes pour identifier et cibler les positions importantes et sensibles des terroristes de Daech et des takfiristes en Irak et dans certains cas en Syrie, a été l’un des acquis les plus importants et les plus efficaces de ce centre depuis sa création en 2015.

