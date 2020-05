Le comité d’enquête de l’armée libanaise et de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) d’une part et entre la Finul et l’armée d’occupation de l’autre a finalisé, ce mardi 19 mai, les enquêtes sur l’incident des tirs de l’ennemi israélien contre un berger syrien sur les collines de Kfarchouba (sud Liban), dimanche dernier, au nord de la ligne bleue (ligne de démarcation).

Le rapport sur l’incident a révélé que les soldats d’occupation ont ouvert le feu contre le berger en question qui a été grièvement blessé alors qu’il se trouvait dans les territoires libanais libérés.

« Le berger se trouvait avec des centaines de chèvres à trois mètres de la ligne de retrait et ne s’est pas infiltré pas dans les territoires palestiniens occupés, comme l’a prétendu l’ennemi israélien », a révélé l’enquête.

Mohammad Noureddine Abdel Azim faisait paître un troupeau de bétail appartenant au Libanais Ismail Nasser, quand il a été grièvement blessé. Les forces d’occupation l’ont transféré à l’hôpital de Haïfa, où il a subi une opération urgente. Son état de santé est actuellement stable.

Equipe d’enquête entre la Finul et les forces d’occupation israélienne à la frontière

Source: AlManar