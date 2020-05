Le martyr Hussein Hamdane

Le Hezbollah a rapatrié les dépouilles de trois combattants de la résistance islamique tombés en martyrs dans les combats en Syrie et plus précisément lors de la bataille de la Ghouta orientale, à l’est de Damas, en 2013.

Le martyr Ahmad Khayreddine

Parmi ces dépouilles restituées figurent celle de Hussein Hamdane qui est originaires de la localité Mays al-Jabal, située au sud du Liban, aux confins avec la Palestine occupée, celle du martyr Mohamad Hussein Assi qui est originaire de la localité Ansar au sud du Liban, et celle de Ahmad khayreddine, originaire de Baalbek.

Le martyr Hussein Assi

Quelques heures avant qu’il ne tombe en martyr, Mohamad Assi avait contacté sa famille.

« Ils ont jeté sur nous du phosphore et du chimique alors que nous étions dans les maisons », a-t-il révélé en parlant par téléphone avec son frère.

Le martyr Mohamad a aussi parlé avec sa mère, la prévenant qu’il allait tomber en martyr, lui demandant avec insistance de faire preuve de patience.

« Je vais tomber en martyr. Mon corps restera ici, en Syrie, chez eux. Sois patiente ma bien-aimée. Patiente. Ne sois pas affligée. Passe mes salutations à tout le monde… à ma sœur… à mon père… »

En 2013, la Ghouta orientale a été victime d’une attaque réalisée par les groupes terroristes takfiristes, notamment Daech et le front al-Nosra, et la milice pro saoudienne Jaïsh al-islam qui ont pris en otage ses habitants. Elle est restée sous leur occupation jusqu’en 2018, date à laquelle l’armée syrienne avec l’aide du Hezbollah et de l’aviation russe sont parvenus à la libérer.

Depuis, le Hezbollah a rapatrié bon nombre des dépouilles de ses martyrs.