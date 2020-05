Il y a quelques heures, deux chasseurs Su-35 russes ont décollé de la base aérienne de Hmeimim afin d’intercepter un avion militaire américain, un Boeing P-8A Poseidon, en mission pour collecter des informations sur la quantité d’armes à l’aérodrome russe à Lattaquié, en Syrie.

Ils ont volé à quelques mètres l’avion de l’US Navy, a indiqué le site militaire Last Defender. Forcant l’appareil américain à quitter immédiatement cette partie de l’espace aérien syrien.

« Le 26 mai 2020, un P-8A de l’US Navy, qui survolait la Méditerranée orientale, a été intercepté par deux Su-35 russes pendant 65 minutes. L’interception a été considérée comme dangereuse et non professionnelle en raison du fait que les pilotes russes se sont rapprochés sur chaque aile du P-8A simultanément, limitant la capacité du P-8A à manœuvrer en toute sécurité », indique pour sa part un communiqué du commandement de l’US Navy en Europe et en Afrique.

Selon Press Tv, c’est la troisième fois en deux mois que les avions russes interceptent des avions de patrouille et de reconnaissance navals américains P-8A.

En faisant voler ses avions près de la base militaire russe de Hmeïmim, les États-Unis essaient de collecter des informations sur les équipements militaires de la Russie en Syrie.