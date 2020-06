Le forum des partis, forces et personnalités nationales libanaises a tenu sa réunion hébdomadaire au siège du Parti socialiste arabe baasiste afin d’étudier les derniers développements locaux, régionaux et internationaux.

La réunion a souligné que « la solution la moins chère et la avantageuse pour faire face aux crises financières, économiques, sociales et de services réside dans un revirement des politiques gouvernementales vers les marchés de l’Est afin de pouvoir commercialiser la production agricole et industrielle libanaise, sans compter les capacités qui sont disponibles à l’Est en termes de prêts inconditionnels sont compatibles avec les intérêts nationaux du Liban et protègent sa sécurité et sa stabilité sociale ».

Il a ajouté que »miser le Fonds monétaire international, est un pari que les expériences de nombreux pays ont prouvé que c’est un pari futil et inefficace, voire c’est un programme imposé par l’administration américaine qui domine le FMI, et qui vise par ses prêts, à faire plier les pays à leur hégémonie en imposant sa tutelle ».

Il a souligné que » tous ceux qui appelent au désarmement de la résistance et la décrivent comme une arme de milice, exécutent un programme américano-sioniste pour saper la résistance qui a vaincu l’armée ennemie sioniste ».

Le forum s’est dit surpris « par la coïncidence des voix dissonantes visant la résistance et ses armes avec celles qui appellent au fédéralisme dans ces circonstances délicates et sensibles que traversent le Liban et la région, ces voix offrent un service gratuit à l’ennemi, que leurs auteurs le sachent ou non ».

Le forum a estimé que « demande d’accorder la grâce présidentielle aux collaborateurs avec l’ennemi sioniste, vingt ans après leur évasion vers l’entité sioniste, invoquant le prétexte qu’ils ont été expulsés, est une tentative de blanchir la page de ces collaborateurs et de justifier leur trahison et leurs crimes qu’ils ont commis contre leur pays et leur peuple ».

Le forume a souligné que « l’envoi de la République islamique d’Iran de ses pétroliers au Venezuela est une étape cruciale car ces navires ont rompu le siège terroriste américain imposé aux deux pays, et a porté un grand coup à l’hégémonie américaine dans les mers, soulignant « cette décision offensive iranienne constitue également une grande victoire pour les peuples et les pays désireux de mettre fin à l’hégémonie et l’arrogance américaines. Surtout que la Syrie, qui fait face ces jours-ci à une guerre économique américaine par l’application de la prétendue loi de César ».

Source: Médias