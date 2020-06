Avec quelque 150.000 cas de Covid-19 confirmés le 18 juin, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a constaté que le monde était entré dans une «phase dangereuse».

Alors que rouvrent les pays qui avaient mis en place des mesures de confinement ou de restrictions à la mobilité, la situation actuelle est loin d’être stabilisée, selon le directeur de l’OMS qui constate que plus de 150.000 nouveaux cas ont été recensés le 18 juin, un record sur une seule journée depuis le début de la pandémie.

«Le monde est entré dans une phase nouvelle et dangereuse. Beaucoup de gens sont évidemment fatigués de rester chez eux. Les pays sont désireux de rouvrir leur société et leur économie», a déclaré Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse virtuelle. «Mais le virus continue de se propager rapidement, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées.»

Près de la moitié de ces cas ont été enregistrés sur le continent américain et la pandémie progresse également en Asie du sud et au Moyen-Orient.

«Nous appelons tous les pays et toutes les personnes à exercer une vigilance extrême. Continuez à garder vos distances, restez à la maison si vous vous sentez malade, continuez à couvrir votre nez et votre bouche quand vous toussez, portez un masque dès qu’il le faut, continuez à vous laver les mains», a insisté M.Tedros.

Près de quatre millions de guéris

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 454.101 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 8.504.890 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 3.927.100 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Source: Sputnik