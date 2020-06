Les forces yéménites ont annoncé ce mardi 23 juin «une offensive d’envergure aux missiles balistiques, ailés et drones kamikaze qui a secoué la capitale Ryad et d’autres villes saoudiennes ».

« Baptisée ‘4ème opération de dissuasion’, cette offensive est l’attaque la plus grande visant la capitale saoudienne », a précisé le porte-parole des forces yéménites qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah.

Le général Yehya Sarii a révélé que « le ministère saoudien de la Défense et des Renseignements, la base aérienne du roi Salmane et d’autres cibles militaires à Ryad, Jizane (sud) et Najrane (sud) ont été frappés par les forces yéménites. Ces derniers ont fait usage d’un grand nombre de missiles balistiques et ailés de type Qods et Zoulfakar ainsi que des drones kamikazes ».

M.Sarii a rappelé que « ‘4ème opération de dissuasion’ est une riposte à la poursuite du blocus injuste et de l’agression militaire barbare contre le peuple yéménite », promettant de « mener des attaques plus douloureuses jusqu’à la levée du blocus et l’arrêt de l’agression contre le Yémen ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah