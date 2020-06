Le satellite militaire Nour, lancé il y a deux mois par le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), envoie quotidiennement des images de haute précision des États-Unis et d’Israël, a déclaré le secrétaire du Conseil de discernement du bien de la République islamique d’Iran, a rapporté le site web iranien fracophone Press Tv.

Selon Mohsen Rezaï, grâce à ce satellite, l’Iran surveille non seulement les activités des États-Unis et d’Israël en Syrie et en Irak, mais également il reçoit quotidiennement des images de haute précision depuis les territoires américains et israéliens.

Le satellite Nour (lumière en persan et en arabe) avait été lancé avec succès le mercredi 22 avril, à partir du lanceur triétage « Qassed » et depuis le désert de Markazi (Dasht-e Kavir) au centre de l’Iran. Il a été placé en orbite avec succès, et orbite autour de la Terre à 425 km d’altitude.