À la veille de l’arrivée du sixième navire-cargo battant pavillon iranien aux côtes du Venezuela, au mépris des sanctions américaines, un haut responsable de la République islamique d’Iran a révélé un incident dangereux qui s’était produit le mois dernier entre les forces iraniennes et américaines.

Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil de discernement du bien de l’Ordre islamique, a déclaré, dimanche 21 juin, qu’un incident dangereux s’était produit entre les forces américaines et iraniennes lorsque les pétroliers de l’Iran étaient en route vers le Venezuela.

« Les forces américaines voulaient barrer la route aux navires iraniens, mais l’Iran n’a pas tardé à faire voler ses drones au-dessus des navires américains et cet avertissement a poussé les forces américaines à laisser ouvert le trajet des pétroliers », a fait savoir M.Rezaï.

Auparavant, le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri, avait révélé que les forces américaines avaient tenté, à plusieurs reprises, d’étendre des pièges pour empêcher les pétroliers iraniens d’atteindre le Venezuela.

L’administration Trump qui cherche d’une part à ramener à zéro les exportations d’hydrocarbures de la République islamique d’Iran et de l’autre à renverser le gouvernement légal de Nicolas Maduro, ne cesse de menacer les ports, les compagnies de navigation maritime et les sociétés d’assurance quant à toute coopération avec le Venezuela et l’Iran.

Or, cela n’empêcherait pas l’Iran de vouloir envoyer tous les mois des cargaisons de carburant au Venezuela, selon certaines sources.

Là, le Mexique, lui aussi, s’est dit prêt à acheminer des carburants au Venezuela.

Dans la foulée, l’agence de presse iranienne Mehr a interviewé Antonio Carta Locci, chercheur des questions géopolitiques basé à Bangkok.

Lors de cet entretien exclusif, l’analyste américain a déclaré que les États-Unis étaient en effet un empire moderne qui devait son pouvoir au contrôle du capital, à la puissance militaire et aux ressources des pays du monde.

« Toute tentative destinée à neutraliser cet empire prouve que le monde cherche à établir un ordre multipolaire fondé sur la souveraineté nationale et l’indépendance des pays et qu’il entend s’écarter de cet ordre unilatéral que les États-Unis envisagent de maintenir dans le monde », a déclaré l’analyste.

Et d’ajouter: « Les efforts conjugués par l’Iran, le Venezuela, voire la Russie et la Chine, pour se dresser devant l’hégémonie américaine, grâce à leur Résistance, importent beaucoup aux autres pays et nations du monde. Tant que ces efforts se poursuivent, tout ce que font les États-Unis renforcera, au contraire, l’ordre multipolaire mondial. L’ordre unipolaire que suivent les États-Unis représente un danger sérieux pour la paix mondiale. »

Antonio Carta Locci a ensuite expliqué que : « les États-Unis projettent de monopoliser le marché d’hydrocarbure en développant leur industrie de production de schiste alors que le forage et l’exportation du schiste coûtent beaucoup plus chers par rapport au gaz naturel de Russie.

C’est la raison pour laquelle, les Américains imposent des sanctions aux autres, cherchent de renverser des gouvernements et entreprendre des mesures très destructives, au lieu de renforcer leurs capacités de rivalité sur le marché d’hydrocarbure.

En effet, tout ce que la Maison-Blanche cherche, en déclenchant ces conflits, est l’amélioration de la situation du schiste en faisant rebondir les prix sur le marché mondial ».

L’analyste US a rappelé que même en cas du succès de telles stratégies, les résultats seraient temporaires.

« Là, ça sera les États-Unis qui se feraient le parti perdant, car leurs alliés commenceront tôt ou tard à trouver des solutions pour se débarrasser des ingérences de Washington dans leurs affaires.

Ce qui non seulement désappointera les Américains dans leur projet de monopoliser le marché d’hydrocarbure, mais portera un autre coup mortel à l’hégémonie des États-Unis », a-t-il conclu.

Source: Avec PressTV