A couteaux tirés avec la Turquie sur la question libyenne, la France reçoit un soutien de taille de la part des Émirats arabes unis, à travers un message du ministre d’État des Affaires étrangères, Anwar Gargash.

«Les Émirats arabes unis affirment leur solidarité avec la France, face aux déclarations et actions offensives continues de la Turquie. Nous condamnons fermement son comportement dangereux et son action hostile contre un navire de la marine française, lors d’une mission de l’OTAN pour faire respecter l’embargo sur les armes, imposé par l’ONU plus tôt ce mois-ci », a écrit Gargash, mercredi 25 juin, sur Twitter.

Le président français, Emmanuel Macron, a accusé la Turquie de « jouer un jeu dangereux » en Libye en soutenant le gouvernement d’accord national (GNA) dans son conflit contre l’armée nationale libyenne du maréchal Haftar (LNA) et en refusant de s’engager dans le processus de paix de Berlin.

La Turquie, qui a été largement accusée d’avoir envoyé des milliers de mercenaires syriens en Libye pour lutter contre l’ANL, a riposté et suggéré que la France jouait, elle-même, un jeu dangereux en soutenant l’ANL.

Il convient de noter que Haftar est soutenu par les Emirats, l’Egypte et d’autres pays occidentaux.

Source: Avec AFP