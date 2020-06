Le gouvernement allemand envisage de consulter l’Union européenne sur une action coordonnée contre les États-Unis, si ceux-ci poursuivent leurs tentatives de mettre dans l’impasse le projet de gazoduc Nord Stream 2.

Les autorités allemandes se penchent sur une réponse adéquate au cas où les États-Unis imposeraient des sanctions supplémentaires contre le gazoduc Nord Stream 2, rapporte Bloomberg en se référant à des sources gouvernementales à Berlin.

L’administration de la chancelière Angela Merkel envisage de faire pression pour une action coordonnée de la part de l’Union européenne, selon deux responsables allemands mis au fait des discussions à ce sujet.

Un document du ministère de l’Économie, que Bloomberg a pu consulter, indique que de nouvelles mesures américaines « pourraient frapper beaucoup plus d’entreprises et de banques allemandes et européennes y compris des agences d’État. »

Malgré la crise sanitaire qui frappe le monde entier cette année, la société russe Gazprom derrière le projet Nord Stream 2 a déclaré que la mise en route du gazoduc était toujours prévue pour la fin 2020 ou pour le début de l’année 2021 au plus tard.

Jusqu’à présent, une grande partie du gazoduc Nord Stream 2, qui acheminera le gaz russe vers l’Allemagne via la mer Baltique, a été construite, mais les sanctions américaines imposées à la fin de l’année dernière ont ralenti les travaux.

La société russe Gazprom dirige le projet de la construction du Nord Stream 2. Ce projet est financé pour moitié par Gazprom, géant mondial du gaz, et l’autre moitié par cinq sociétés européennes (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper et Shell). Plus de 90% du projet de pipeline est achevé.

Source: Press TV