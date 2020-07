Le général Hossein Salami, commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a salué les efforts inlassables du corps médical iranien dans la lutte contre la Covid-19, a rapporté Tasnim News.

Par la même occasion, le général Salami a promis des « défaites en série » à l’Arrogance mondiale et notamment aux États-Unis qui « peinent à gérer leurs problèmes » sur divers plans.

Lors d’une cérémonie d’hommages à l’université des sciences médicales Baqiyatollah à Téhéran, il a déclaré : « Tous ces efforts et ces sacrifices ont créé un nouveau défi pour les combattants du domaine de la santé. Sur la scène internationale, c’est une immense fierté pour notre pays et l’ordre islamique. »

Évoquant la défaillance et les lacunes du système de santé de nombreux pays européens dans la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie de nouveau coronavirus, le général Salami a indiqué : « Les pays qui prétendaient être à la pointe du progrès dans les domaines des sciences, de la technologie et de la médecine ont été confrontés à de graves problèmes dans leur système de santé. Le corps médical en Iran a fait plus que ses engagements ordinaires et nous a apporté une estime inédite. »

« Le progrès commence par l’esprit et les croyances. Tout au long de l’histoire, les conquérants des petits sommets n’ont jamais été applaudis, mais les conquérants des hauts sommets ont toujours été et sont dignes d’admiration, et nous sommes en train de construire le monument de la nouvelle civilisation islamique », a-t-il martelé.

« Nous ne sommes pas une société avec de petits rêves, car nous voulons être un nouveau modèle dans le monde alors que les civilisations émanant des courants libéraux n’ont pas réussi à proposer à l’homme les clés du bonheur », a ajouté le général.

Et de poursuivre : « Nous n’avons pas d’autre choix que de devenir plus fort. Dans le contexte actuel, le monde trame une guerre psychologique contre nous. Malgré le régime de sanctions et les obstacles que l’ennemi nous a imposés, nous avons vaincu l’Arrogance mondiale avec à sa tête les États-Unis. Aujourd’hui, c’est eux qui peinent à gérer leurs problèmes. Or nous pouvons leur faire subir des défaites en série ! »

Source: Avec PressTV