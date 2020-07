Le ministre de l’énergie irakien Ihsane Abdel Jabbar était ce vendredi 3 juillet en visite au Liban où il a rencontré le Premier ministre Hassan Diab.

Selon les médias libanais, il a été question lors de ses discussions des mécanismes d’exportation de pétrole irakien vers le Liban et des possibilités de réactiver ce secteur.

« L’Irak est l’un des pays qui exportent l’or noir et le marché libanais est l’un des marchés qui l’importent à travers des médiateurs », a précisé le ministre irakien lors d’un point de presse à l’issue de sa rencontre avec le chef du cabinet libanais.

Selon lui, tous deux ont évoqué la conclusion d’un accord entre les gouvernements libanais et irakien en vue de réaliser de meilleurs bénéfices pour tous les deux.

M. Abdel Jabbar a signalé aussi que les discussions ont porté sur la réactivation des échanges commerciaux entre les deux pays.

« Nous avons discuté des raisons pour lesquelles la présence des sociétés libanaises en Irak était faible et sur les moyens de remédier à cette situation et comment faire pour que les sociétés libanaises retournent en Irak pour travailler dans le secteur agricole », a-t-il ajouté.

A cet égard, il a spécifié que « les industries agroalimentaires libanaises étaient bien vues par les clients en Irak».

« Nous avons parlé des échanges d’expériences dans le domaine éducatif et les opportunités d’enseignements au Liban surtout sur le plan universitaire », a ajouté M. Abdel Jabbar.

Et de conclure que le marché irakien est prometteur et offre d’innombrables opportunités de travail.

