C’est une véritable catastrophe. Depuis le mois de mai 2020, des centaines d’éléphants sont morts de manière subite dans le nord du Botswana.

Les cadavres des pachydermes ne présentent aucune lésion ou blessure et une première équipe d’experts soupçonne un virus tueur d’être la cause de cette hécatombe. Cependant l’autopsie d’un premier animal n’a pas permis de conclure à une quelconque épizootie mais a par contre conclu à une mort par infarctus du myocarde.

On estime à plus de 500 les cadavres d’éléphants retrouvés jusqu’ici.

Si des experts n’écartent pas l’hypothèse d’un empoisonnement ou de pollution des points d’eau dont l’Okavango, d’autres évoquent une hypothèse assez terrifiante rappelant des essais d’armes à impulsion électromagnétique à champ étroit susceptibles de provoquer des anévrismes chez des mammifères durant les trois dernières années.

Les éléphants auraient été ciblés en raison de leur taille et servi à affiner la précision de ces armes atypiques et invisibles. Deux laboratoires de recherche travaillent actuellement sur ce nouveau type d’armes visant à induire à distance la mort par arrêt cardiaque et cela concerne en priorité les humains.

Certains éléphants affectés par ce mal invisible tournent en rond avant de s’effondrer tête en avant dans le sol pour ne plus se relever. Les résultats de l’enquête toxicologique seront connus avant la fin de la semaine.

Il est à rappeler qu’un empoisonnement naturel à l’anthrax présent naturellement dans cette région a causé la mort d’une centaine d’éléphants en 2018 et 2019.

Le gouvernement du Botswana donnera plus de détails aujourd’hui, 10 juillet 2020, sur cette situation qualifiée de plus grand désastre affectant les éléphants sauvages d’Afrique australe durant ce siècle.

Les éléphants sont très sensibles aux ondes sismiques et à certains types de fréquences électromagnétiques.

Les éléphants du Botswana ont-ils été victimes des recherches de gaz de schiste qui aurait impacté des points d’eau et provoqué des désordres neurologiques entraînant la mort ? Ou bien ont-ils servi de cobayes à l’essai d’armes EM ?

Source : Strategika51.