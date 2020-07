Le chef de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) le général Ismail Qani a assuré que ce qui s’est passé avec le navire de guerre américain en feu est le résultat des comportements et des crimes commis par les Américains.

« Les Américains ne devraient pas accuser autrui pour ce qui s’est passé à bord du porte-avions parce que c’est le résultat des feux qu’ils ont allumés », a-t-il affirmé lors d’une rencontre avec un parterre de chef de la résistance, selon le site web de la télévision iranienne arabophone al-Alam.

Un incendie fait rage depuis presque plus de 48 heures à bord du navire de débarquement USS Bonhomme Richard (LHD6), dans la base navale de San Diego, en Californie, relatent les médias. Plus de 50 personnes ont été blessées, dont 23 civils. Une fumée âcre se dégage du bâtiment,

Et M. Qani de poursuivre : « c’est une promesse divine contre quiconque commet des injustices d’être châtié à son tour. N’allez pas chercher en vain le responsable ce qui s’est passé est le fruit de vos actes. Dieu vous fait souffrir de vos propres mains à cause de ce que vous avez commis ».

Selon le général iranien, les jours difficiles ne sont pas encore venus.

« Des moments difficiles attendent les Etats-Unis et l’entité sioniste », a-t-il prévenu.

Et le successeur du général Qassem Soleimani de conclure : « la vérité est que l’armée américaine est épuisée et ses équipements militaires sont devenus des pièces d’aciers usées. Les Etats-Unis devraient admettre leur condition actuelle. Et ne pas opprimer l’humanité et son propre peuple encore davantage ».