Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi doit se rendre la semaine prochaine en Arabie saoudite et en Iran.

Il doit recevoir le dimanche 19 août à Bagdad le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, avant de s’envoler le lendemain pour l’Arabie saoudite avec les ministres irakiens du Pétrole, de l’Electricité, du Plan et des Finances, ont indiqué des responsables irakiens.

Selon l’AFP, ils doivent résider sur le site du projet de mégalopole futuriste Neom, dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite, où une rencontre est prévue avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, avec lequel M. Kazimi entretient une relation chaleureuse.

Plus tôt en juillet, l’Irak, dont l’économie est au bord du gouffre avec la chute des prix du pétrole, avait proposé à Ryad un ensemble de projets de développement sur son territoire centrés sur l’Energie.

Les discussions devraient se concentrer sur le financement de ceux-ci, mais aussi d’autres projets d’infrastructures et la réouverture du poste-frontière d’Arar entre les deux pays.

La délégation irakienne se rendra ensuite mardi soir à Téhéran, où le Premier ministre irakien doit rencontrer le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

M. Kazimi a pris ses fonctions de Premier ministre en mai après près de quatre ans à la tête du renseignement irakien.

Selon l’AFP, il est réputé respecté des services de renseignements iraniens et des cercles du gouvernement, laissant imaginer un rôle possible de médiateur entre Ryad et Téhéran.

Il est aussi apprécié de Washington où il est attendu d’ici début août pour poursuivre le dialogue stratégique entre l’Irak et les Etats-Unis, qui maintiennent des troupes dans ce pays au gré d’importantes factions et partis politiques irakiens qui réclament le retrait des forces étrangères de leur pays.

L’arrivée de M. Kazimi au pouvoir a permis de réchauffer les relations avec Washington, après des mois de tirs de roquettes contre des intérêts américains en Irak, habituellement attribués aux pro-Iran.

En janvier, les Etats-Unis, ont assassiné à Bagdad Abou Mahdi al-Mohandes le numéro deux des Hachd al-Chaabi, coalition de factions irakiennes qui ont combattu Daech avec l’aide de conseillers irakiens, dans un raid contre un convoi où est tombé en martyr le général iranien Qassem Soleimani.

Auparavant, ils bombardaient régulièrement les sites du Hachd al-Chaabi déployés à la frontière avec la Syrie