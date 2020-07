Selon le rapport de l’agence de presse iranienne Tasnim News, Abbas Moussavi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a répondu aux allégations de sabotage et de cyberattaques contre l’Iran par certains gouvernements et régimes.

En réponse à une question sur une éventuelle cyberattaque contre le pays qui serait derrière les incendies et les explosions qui se sont déclarées ces dernières semaines contre plusieurs infrastructures, Moussavi a affirmé : « Des milliers de cyberattaques sont menées quotidiennement contre nos infrastructures, ce qui n’est pas nouveau. La plupart d’entre elles n’ont aucun effet et sont contrecarrées par nos systèmes de défense avancés et sophistiqués. Ces derniers mois, plusieurs cyberattaques avec des dimensions plus larges se sont également produites contre les infrastructures du pays. Compte tenu les dimensions et la technologie utilisée, elles pourraient être soutenues ou réalisées par certains gouvernements. »

« Heureusement, les attaquants n’ont pas réalisé leurs principaux objectifs. Les gouvernements qui soutiennent et dirigent ces opérations ont été identifiés lors de l’analyse technique et électronique effectuée par nos experts locaux », a-t-il signalé.

Et d’ajouter que « les crimes et les violations du droit international commis généralement par le gouvernement américain, sont une question de préoccupation mondiale à laquelle la communauté internationale doit répondre ».

Concernant l’éventuel lien entre les récents sabotages et incendies avec les cyberattaques, dans un contexte où certaines sources prétendent que le président américain a ordonné de lancer une cyberattaque contre l’Iran et plusieurs autres pays, Moussavi a affirmé que les récents incendies n’avaient rien à voir avec des cyberattaques.

« Concernant l’ordre de M. Trump, il est donc naturel de dire désormais que le principal suspect de toute cyberattaque contre l’Iran n’est autre que le gouvernement américain, sauf preuve du contraire. », a-t-il poursuivi.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que l’Iran poursuivra l’ordre de Trump « illégale et criminel » dans les instances internationales, ajoutant : « nous nous réservons le droit à la légitime défense ainsi qu’à une réponse appropriée à toute agression et dommage causé à notre pays par tous les moyens, y compris les cyberattaques. »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également déclaré que « les petits incendies dans les forêts, les raffineries, etc., en particulier en été, ne sont ni étranges ni spécifiques à cette année. Donc ce que nous expliquons n’est pas nécessairement lié aux événements que vous avez dans l’esprit ».

Source: Avec Press Tv