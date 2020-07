La direction russe serait ces derniers jours sollicitée de la part des dirigeants israéliens en vue de son intervention dans deux affaires qui semblent tracasser ces derniers. La décision de Téhéran et de Damas de déployer des systèmes antiaériens en Syrie. Et puis dissuader le Hezbollah de riposter au martyr de l’un de ses combattants en Syrie, dans le récent raid israélien.

Israël a demandé a la Russie de freiner le plan iranien destiné a déployer des antiaériens iraniens sur le sol syrien, a rapporté le site web américain Breaking defense , au motif que ceci allait compliquer davantage la situation.

L’entité sioniste craint particulièrement le système Khordad-3 qui a fait ses preuves l’été dernier lorsqu’il a abattu un drone américain super sophistiqué, le RQ-4A Global Hawk .

Selon le site, c’est le ministre israélien de la guerre Benny Gantz qui a informé son homologue russe Serguei Choïgou le 17 juillet dernier, qu’Israël n’admettra pas le déploiement de cette DCA iranienne en Syrie. Il a demandé a la Russie de faire pression sur l’Iran afin qu’il ne dépêche pas cette armement en Syrie.

L’expert militaire israélien Tal Inbar a assuré pour Breaking defense que cet antiaérien causera un véritable problème à Israël qui bombarde régulièrement la Syrie, sous prétexte d’empêcher l’Iran d’assoir son emprise sur ce pays.

Message au Hezbollah

En outre, il est question selon le quotidien koweïtien, al Jarida qu’Israël a envoyé un message d’appel au calme au Hezbollah également via la Russie, afin d’éviter d’être traîné dans une nouvelle guerre, après qu’un combattant de la Résistance libanaise ait été tué dans un raid aérien israélien en Syrie, dans la nuit de lundi à mardi.

Le journal ne signale pas comment ce message a été envoyé à la Russie, ni par quel responsable israélien et se contente d’indiquer que cette information provient d’une source informée.

« Israël évite depuis un certain temps d’infliger des pertes en vie humaine au Hezbollah lors de ses frappes aériennes lancées en Syrie et la raison en est qu’aucun combattant du Hezbollah n’a été tué dans les dizaines de raids israéliens récents », précise le journal koweïtien, à la foi de cette source non identifiée.

« Israël prédit la riposte du Hezbollah à la mort en martyre de l’un de ses combattants, Ali Kamel Mohsen en Syrie. Tel-Avi v prend au sérieux les précédentes menaces du Secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah ayant promis de riposter depuis le territoire libanais à tout assassinant des combattants de la Résistance en Syrie », ajoute la même source.

Jeudi, l’armée israélienne a annoncé l’envoi de renforts militaires à la frontière avec le Liban, pour soutenir ses forces dans la région militaire du nord.

Avichai Adraei, porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que « compte tenu de l’évaluation de la situation au sein de l’armée israélienne, il a été décidé d’envoyer un renfort d’infanterie spécifique au commandement militaire du nord ».

De son côté, la chaîne 13 israélienne a déclaré le jeudi 23 juillet que l’armée avait décidé de renforcer la division de Galilée, dans la zone nord, avec une unité d’infanterie, suite aux menaces de riposte du Hezbollah.

Source: Divers