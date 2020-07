Israël a bel et bien adressé un message au Hezbollah, au sujet de la mort de son combattant Ali Kamal Mohsen, tombé en martyr dans le raid israélien contre la Syrie, perpétrée dans la nuit du lundi à mardi (20-21- juillet) mais à travers l’ONU et non les Russes, ont assuré des sources sous le couvert de l’anonymat pour la télévision libanaise d’informations al-Mayadeen Tv.

Le contenu du message est que Tel Aviv « ne savait pas que Ali Mohsen se trouvait sur le lieu bombardé », à proximité de l’aéroport de Damas, au sud de la capitale, ont rapporté ces sources.

Et d’ajouter que les informations rendant compte d’un message israélien envoyé par des médiateurs internationaux à l’instar de la Russie ne sont pas exactes.C’est le journal koweitien Al-Jaridat qui avait indiqué le samedi 24 juillet que l’entité sioniste a demandé à la Russie de faire parvenir un message au Hezbollah, le sollicitant de s’abstenir à venger le martyre de son combattant, comme il l’a toujours fait lorsque ses combattants succombaient dans des agressions israéliennes en Syrie.

Israël a envoyé une mise en garde au Hezbollah contre tout acte militaire de représailles, rapporte al-Mayadeen Tv selon laquelle le parti de la résistance libanaise s’est contenté de prendre acte du message, tout en affichant son refus de tout avertissement ou menaces israéliennes.

A noter que l’armée d’occupation israélienne est sur le qui-vive depuis que le Hezbollah a reconnu dans un communiqué publié le mardi 21 juillet avoir un perdu l’un de ses hommes dans le raid israélien en Syrie perpétré la veille.

Elle a intensifié ses mesures à la frontière entre la Palestine occupée et le Liban depuis la réponse du Hezbollah, rapporte la télévision libanaise. Elle a envoyé des renforts militaires et fermé certains axes et routes aux véhicules militaires.

Le chef d’état-major israélien en personne se trouve depuis le vendredi 24 juillet dans le quartier général de Kiriah, en prévision à la riposte du Hezbollah, indiquent les médias israéliens.

Ce dimanche 26 juillet, l’armée ennemie a jeté des bombes fumigènes dans l’entourage de sa position située sur le mont Rwaïset al-Qarn, sur les hauteurs de Kfar Chouba dans les hameaux de Chébaa occupés, surplombant les vallées al-Majidiyat et al-Abbasiyat au sud du Liban, a assuré le correspondant de la télévision al-Manar.

Il est également question du survol de l’aviation israélienne à moyenne altitude dans la Békaa occidentale et dans le sud du Liban. Les 24 et 25 juillet derniers, 29 violations ont été perpétrées par des drones israéliens de reconnaissance de l’espace aérien libanais, a recensé l’armée libanaise.

Ce dimanche, le chef des renseignements israéliens Elie Cohen a menacé pour le micro de la Radio militaire israélienne: « tout acte qui menace notre souveraineté fera face à une forte réaction de notre part. Nous menaçons notre ennemi de ne pas nous mettre à l’épreuve », a-t-il dit.

Par la suite, c’est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a averti en disant: » le Liban et la Syrie assumeront la responsabilité de toute attaque, nous n’admettrons aucune atteinte à nos forces ».

