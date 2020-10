L’assistant spécial du président du Parlement iranien chargé des affaires internationales a affirmé jeudi que « l’entité sioniste envisageait de diviser l’Arabie saoudite, et que le régime d’Al Khalifa à Bahreïn et le régime d’Al Salman en Arabie saoudite ne sont que des pions entre les mains de Washington et de Londres ».

Sur son compte Tweeter , Hussein Amir Abdellahian a écrit: « La normalisation des relations des EAU avec les sionistes n’est liée qu’à la trahison de l’émirat d’Abu Dhabi et non des autres Emirats ».

Source: Farsnews