À l’heure où l’embargo sur la vente d’armes contre l’Iran arrive à expiration le 18 octobre prochain, selon les termes de l’accord connu sous le nom de PGAC, le commandant de l’unité drone de l’armée de terre de la RII, le brigadier général Shahram Hassan Nejad, a déclaré que l’Iran figurait parmi les cinq plus grands producteurs de drones au monde.

« Nous sommes l’un des cinq pays supérieurs au monde dans le domaine de la technologie des drones », a déclaré mercredi 30 septembre, le général Hassan Nejad, cité par Fars News.

« Aujourd’hui, tous les drones utilisés par l’armée et les forces armées de la République islamique d’Iran sont entièrement produits à l’intérieur du pays et aucune pièce n’est importée », a-t-il ajouté.

Mettant l’accent sur la variété des modèles de drones dont dispose l’armée de la RII, le général a indiqué : « Nous utilisons plus de 12 types de brigades volantes, ce qui a considérablement renforcé la préparation au combat des forces terrestres de l’armée. »

Soulignant que l’utilisation de drones par les forces iraniennes s’effectue en fonction des menaces régionales et extrarégionales et qu’elle est basée sur les directives du Leader de la Révolution islamique, le général Hassan Nejad a affirmé : « Le commandant en chef des forces armées iraniennes a ordonné l’utilisation de drones dans les zones frontalières du pays, alors que les forces terrestres ainsi que d’autres unités de l’armée utilisent largement des drones de reconnaissance, de surveillance et de combat dans les régions du nord-est, de l’ouest et du sud-ouest de l’Iran. »

Par ailleurs, le commandant des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, a annoncé que l’Iran figurait désormais parmi les 10 grands pays au monde producteurs de missiles, de drones et de la technologie spatiale.

« Aujourd’hui, nous avons dépassé le niveau régional et nous jouissons d’une position mondiale et nous sommes parmi les 5 à 10 meilleurs au monde », a affirmé le général Hajizadeh.

Il a également évoqué le lancement réussi par le CGRI du premier satellite militaire iranien, Nour-1, sur l’orbite en avril, et a déclaré: «Aujourd’hui, nous pouvons voir n’importe quel point du monde au moyen de ce satellite depuis une altitude de 430 km. »

De plus, le mois dernier, des dizaines de nouveaux drones et hélicoptères de fabrication locale, trois avions VTOL (décollage et atterrissage verticaux) nouvellement développés, ont été livrés à la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

La cérémonie de livraison de 188 drones et hélicoptères a eu lieu en présence du commandant en chef du CGRI, le général de division Hossein Salami et du contre-amiral de la marine du CGRI, Alireza Tangsiri, dans la ville portuaire de Bandar Abbas, au sud du pays.

Au cours de la cérémonie, trois nouveaux drones VTOL (avion à décollage et atterrissage vertical), à savoir Sepehr, Shahab-2 et Hodhod-4, ont également été dévoilés.

Source: Parstoday