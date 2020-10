La Cour d’appel de Londres a annulé lundi une décision judiciaire qui avait reconnu Juan Guaido, leader de l’opposition vénézuélienne, comme le seul représentant légitime pour disposer des quelque 30 tonnes d’or du pays déposées à la Banque d’Angleterre.

Considérant que le gouvernant britannique peut continuer à reconnaître « de facto » l’administration de Nicolas Maduro, toujours au pouvoir, malgré sa reconnaissance politique de M. Guaido comme « président par intérim du Venezuela », la Cour d’appel a annulé le jugement rendu en juillet et ordonné une enquête approfondie pour déterminer lequel des deux hommes a la légitimité pour accéder aux fonds du pays.

Le tribunal commercial de Londres s’était fondé sur une déclaration du ministère des Affaires étrangères britannique datant de février 2019, pour motiver sa décision. Jeremy Hunt, avait alors reconnu, à l’instar d’autres pays européens, Juan Guaido comme « président par intérim du Venezuela ».

Mais la Cour d’appel a jugé ces propos insuffisants pour fonder la décision du tribunal, estimant qu’une déclaration de soutien politique n’était pas contradictoire avec une reconnaissance « de facto » du régime en place. En rendant cette décision, le tribunal a donné raison aux avocats de la Banque centrale du Venezuela, qui avaient fait valoir qu’à travers ses relations diplomatiques avec le président Nicolas Maduro, le Royaume-Uni reconnaissait le régime, même s’il ne l’approuvait pas.

Depuis février 2019, la Banque d’Angleterre avait systématiquement refusé à Caracas de lui rendre une partie de ses réserves d’or, poussant la Banque centrale du Venezuela à porter l’affaire en justice.

Onze collaborateurs de Juan Guaido avaient été inculpés cet été au Venezuela pour « trahison à la patrie », accusés d’avoir « dépouillé » leur pays des 30 tonnes d’or déposées à la Banque d’Angleterre par le gouvernement du président Nicolas Maduro.

« Tous ces criminels qui ont agi pour favoriser les intérêts de puissances étrangères (…) sont inculpés pour les délits de trahison à la patrie, usurpation de fonctions et association de malfaiteurs », avait annoncé le procureur général, Tarek William Saab, lors d’une allocution retransmise par la télévision d’Etat.

Parmi ces personnes, figurent Vanessa Neumann et Carlos Vecchio, les délégués de Juan Guaido au Royaume Uni et aux Etats-Unis, ainsi que le député Julio Borges, exilé en Colombie et chargé des relations extérieures du chef de l’opposition, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays.

Le gouvernement de Nicolas Maduro avait lancé une enquête pour déterminer les « responsabilités » dans le « vol » de l’équivalent d’un milliard de dollars (environ 886 millions d’euros) de lingots. La justice britannique avait estimé que Juan Guaido était bien le « président par intérim » du pays, empêchant ainsi la récupération des 30 tonnes d’or, par le gouvernement de Nicolas Maduro, qui avait annoncé faire appel.

