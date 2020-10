Le Hezbollah et le Mouvement Amal ont publié, tôt ce mercredi 14 octobre, un communiqué dans lequel ils ont fustigé la présence de personnalités civiles dans la délégation libanaise chargée de négocier la démarcation des frontières maritimes avec l’entité sioniste, sous la houlette de l’ONU et en présence des représentants des Etats Unis. Ils ont affirmé que seuls des militaires auraient représenter le Liban.

« Cela nuit à la position du Liban et à ses intérêts, porte un coup dur à son rôle, à sa résistance et à sa position arabe, et représente une capitulation face à la logique israélienne qui veut une forme quelconque de normalisation », ont-ils dénoncé.

Le Hezbollah et Amal ont mis en garde contre « l’augmentation du niveau de la représentation du Liban au sein de la délégation, critiqué le silence du Liban face au niveau élevé de la représentation de l’entité sioniste, appelant à la nécessité de ne pas permettre à l’ennemi de prendre une photo souvenir qui rassemble les délégations ».

Et d’expliquer : « l’accord-cadre annoncé par le président de la Chambre Nabih Berri concernant la démarcation de la frontière était basé sur l’accord d’avril 1996 et la résolution 1701 de l’ONU qui stipulent que les officiers militaires peuvent exclusivement assister aux réunions périodiques, concluant que l’inclusion de personnalités civiles dans la délégation libanaise est en contradiction avec l’accord-cadre et l’accord d’avril ».

Le Hezbollah et le Mouvement Amal ont en outre appelé à la « révision immédiate de la décision libanaise et à une réforme de la délégation conformément à l’accord-cadre », conclut le communiqué.

Il convient de noter que le bureau du Président Michel Aoun a déclaré que la délégation libanaise a été formée de quatre membres dirigée par le chef d’état-major adjoint de l’armée libanaise, le brigadier général Bassam Yassin. Les trois autres membres sont le colonel de la marine Mazen Basbous, le président sortant du conseil d’administration de l’Autorité de l’énergie Wisam Chbat et l’expert des frontières maritimes Najib Masihi.

Cependant, la délégation israélienne est composée de six membres, dont le directeur général du ministère de l’Energie, un conseiller diplomatique du Premier ministre Benjamin Netanyahu et le chef de la direction des Affaires stratégiques de l’armée d’occupation.

Mercredi la médiation sera assurée par le secrétaire d’Etat adjoint américain pour le Moyen-Orient David Schenker. Le diplomate John Desrocher prendra ensuite la relève.

Des pourparlers techniques

Si Israël a évoqué des « négociations directes », des responsables libanais assurent eux que les délégations ne se parleront pas.

Le Liban insiste sur le caractère « technique » –et non politique– des pourparlers. Au terme de chaque round de pourparlers, la délégation libanaise fera un compte-rendu au président de la République Michel Aoun.

Pas de normalisation

Pour sa part, le ministre sortant des Affaire étrangères et des Émigrés, Charbel Wehbé, a souligné que : « Nous ne sommes pas en train de conclure un accord pour reconnaître ‘Israël’, mais nous négocions plutôt pour nous mettre d’accord sur la délimitation des frontières maritimes. Nous ne procéderons pas à la normalisation et nous ne nous entendrons pas sur des accords de paix. Nous nous dirigeons plutôt vers des négociations pour délimiter les frontières et non pour normaliser les relations ou conclure des accords de paix. »

« Délimiter les frontières est notre devoir et nous ne laisserons pas not frontières maritimes non définies alors que l’ennemi israélien explore le pétrole et le gaz très près des eaux libanaises » a-t-il ajouté, notant : « nous avons le droit d’explorer du pétrole dans nos eaux. »

En réponse à une question, M. Wehbé a souligné que l’équipe libanaise mènera les négociations de façon stricte, indiquant : « le négociateur libanais sera plus féroce lors des négociations que ne l’attend l’ennemi car le Liban n’a rien à perdre. »

Fin de la première séance des pourparlers

Le Liban et l’entité sioniste ont entamé, ce mercredi, des négociations indirectes pour délimiter les frontières maritimes, dans l’optique de lever les obstacles à la prospection d’hydrocarbures. La séance inaugurale des pourparlers a pris fin au bout d’une heure, a rapporté l’agence nationale d’information libanaise ANI.

Les négociations ont débuté vers 10h30 à Naqoura, au Liban-Sud, sur une base frontalière de la Force intérimaire des Nations unies (Finul), déployée pour surveiller la zone tampon entre les deux parties. L’armée libanaise et les soldats de la Finul ont bloqué les routes menant à la base, tandis que des hélicoptères de la force onusienne survolaient le secteur, a constaté un photographe de l’AFP.

Quelques semaines seulement après des accords de normalisation avec ‘Israël’ signés par les Emirats arabes unis et Bahreïn à la Maison blanche, mais aussi à l’approche de l’élection présidentielle américaine, des observateurs s’interrogent sur la symbolique de ces développements pour le président Donald Trump.

Le Liban a signé son premier contrat d’exploration pour deux blocs avec un consortium international. Mais une partie d’un des blocs, le numéro 9, déborde sur une zone de 860 km2 que les deux parties se disputent.

Au-delà du contentieux bilatéral, ces pourparlers interviennent dans un contexte régional de fortes tensions en Méditerranée orientale autour des hydrocarbures et de la délimitation des frontières maritimes.

Le Liban espère délimiter sa frontière maritime dans un « délai raisonnable »

Entre-temps, le chef de la délégation libanaise a indiqué mercredi que le Liban espère délimiter sa frontière maritime avec l’entité sioniste dans un « délai raisonnable ».

« Notre réunion du jour marque le coup d’envoi des négociations techniques indirectes », a déclaré le général Bassam Yassine lors de son discours inaugural rendu public par un communiqué de l’armée libanaise.

« Nous espérons que les négociations se dérouleront à un rythme nous permettant de clore ce dossier dans un délai raisonnable », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Nous espérons que les autres parties s’acquitteront de leurs obligations vis-à-vis du droit international et préserveront la confidentialité des délibérations ».

« La confirmation des procès-verbaux (…) des réunions, tout comme la version finale de la démarcation (des frontières) se fera après validation des autorités politiques libanaises compétentes », a-t-il encore précisé.