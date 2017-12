La base russe de Hmeimim a fait l’objet mercredi de tirs de missiles depuis la province d’Idleb. Quelque temps après le bombardement d’un avion syrien au dessus de la province avoisinante de Hama. Alors que la bataille bat son plein aux portes de la provinces d’Idleb, occupée par le front al-Nosra et Cie.

Selon l’agence russe Sputnik, deux missiles ont été interceptés par les systèmes antiariens russes Pantsir. Alors que les médias syriens font état de plusieurs missiles ayant été tirés depuis la province d’Idleb.

«Nous voyons dans la tentative d’hier de pilonner les militaires russes sur la base de Hmeimim un nouveau maillon de la chaîne des provocations incessantes et probablement orchestrées avec la participation de terroristes et de radicaux de l’opposition syrienne, qui visent à saper les tendances positives dans l’évolution de la situation en Syrie et notamment à créer des obstacles sur la voie de a convocation et de la tenue, les 29 et 30 janvier à Sotchi, du Congrès du dialogue national syrien», a averti la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, lors d’un point presse ce jeudi.

Des témoins oculaires ont indiqué pour Sputnik avoir vu les missiles exploser dans l’air.

Des positions de l’armée syrienne dans la zone de désescalade dans la province de Lattaquié ont également fait l’objet de tirs.

Tous sont apparemment en provenance de la localité de Jisr al-Chogour.

Mme Zakharova s’est également dit inquiète de l’apparition de nouvelles armes entre les mains des groupes terroristes en Syrie.

Elle faisait allusion à l’avion syrien qui a été abattu mercredi au dessus de la province de Hama.

«Les faits permettent de conclure que les organisations terroristes continuent de recevoir des armes», a souligné Mme Zakharova.

« D’où obtiennent-ils ces armes », s’est-elle aussi interrogée.

Dans cette région située non éloignée de la province d’Idleb, l’armée syrienne et ses alliés mènent un combat acharné contre le front al-Nosra et ses alliés regroupés dans la coalition Hayat Tahrir al-Cham.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), les forces syriennes gouvernementales ont progressé ce jeudi aux portes de la province d’Idleb.

« L’armée s’est emparée de plusieurs villages et localités » à cheval entre la province d’Idleb et celle voisine de Hama (centre), a-t-il indiqué.

Il a précisé que l’avancée a été menée avec le soutien des frappes aériennes de l’allié russe.

« Le régime veut s’emparer du sud-est de la province d’Idleb », frontalier de la province de Hama, souligne l’OSDH.

Avant cette escalade, l’état-major russe avaient déclaré que ses objectifs pour l’an 2018 consiste à éradiquer le front al-Nosra et Cie dont le fief n’est autre que la province d’Idleb.

Avant cela, c’est le président syrien Bachar al-Assad qui avait annoncé que la reconquête de cette province d’Idleb est en tête des priorités.

Source: Divers