Le guide suprême de la révolution islamique l’ayatollah Ali Khamenei a affirmé que « la république islamique de l’Iran résiste et s’oppose depuis quanrante années face à une guerre menée contre elle », ajoutant que « ce qui s’est passé récemment comme émeutes et troubles sécuritaires n’est pas un incident normal », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

S’exprimant au cours d’une rencontre avec une foule de gens de la ville de Qom pour marquer l’anniversaire de leur soulèvement contre l’ancien pouvoir du shah, son éminence a déclaré que « toutes les actions effectuées par l’ennemi contre nous durant quarante années sont des contre-attaques visant la révolution islamique ».

Il a souligné que « la lutte du peuple face aux ennemis este n fait celle de l’Iran et de l’Islam face à leurs ennemis. Cette lutte se poursuivra aussi longtemps que dure l’hostilité ».

Et de poursuivre : »la révolution islamique a déraciné l’ennemi du pays sur le plan politique, et encore une fois, le peuple s’est dressé avec force et détermination contre les USA, la Grande-Bretagne et ceux qui résident à Londres, pour dire que ni aujourd’hui ni demain vous ne réussirez à vous en prendre contre sa révolution. »

Et d’ajouter : »le peuple iranien est descendu à la rue, dans toutes les villes et villages du pays, pour participer dans des marches massives et condamner les actes de sabotage commis par certains individus, et ce depuis le 30 decembre 2017. Or, lorsque le peuple iranien a vu que les mercenaires des ennemis ne se rendaient pas, il a poursuivi ses marches de protestation. Et le 3 Janvier, les gens sont descendus à la rue, à Qom, Ahvaz et Hamedan, puis ils ont en fait autant le 5, le 6 et le 7 janvier, dans les villes de Mashhad, Ispahan, Shiraz et Tabriz, pour dire aux ennemis et à leurs mercenaires: »vous avez échoué ».

« Cette vaste mobilisation n’a de paire dans aucun autre pays du monde. Quarante ans après la victoire de la Révolution islamique, les Iraniens se mobilisent avec le même enthousiasme, le même sens de responsabilité qu’aux premiers jours de la révolution…car il y a là une vraie bataille,celle de tout un peuple contre ses ennemis, celle de l’Islam contre l’anti-islam, cette bataille se poursuit encore » a-t-il martelé.

Son éminence a insisté sur la nécessité de distinguer entre « les revendications légitimes et justes du peuple et les actes de sabotage, de vandelisme, les émeutes » notant « le fait que les gens se rassemblent pour exprimer leur mécontentement et revendiquer leurs droits, est une chose, mais que certains veuillent en tirer profit pour blasphémer le Coran, l’Islam ou mettre le feu au drapeau national et aux mosquées, en est une autre ».

» Les revendications devraient être exprimées et entendues et les problèmes doivent être réglés. Ceci dit, que les fauteurs de trouble incendient, cassent ou insultent la religion ou le pouvoir, cela ne peut être spontané. Un triangle a agi dans l’ombre de ces agissements et de façon bien organisée »a-t-il affirmé.

Et de poursuivre: »il s’agit d’un plan plannifié depuis des mois et exécuté par un triangle d’acteurs,ayant pour but d’embraser les petites villes du pays avant de se rapprocher du centre . Le premier côté est composé par les Américains et les Sionistes . Le deuxième côté de ce triangle se situe dans le golfe Persique , dans les pays qui possèdent de l’argent. Car, les Américains ne dépenserons pas un centime tant qu’il y a des pétrodollars à leur disposition. Quant au troisième côté, il s’agit des terroristes du groupuscule terroriste des Monafeghin ( ndlr: Mojaheddin du peuple, ). Cela fait d’ailleurs des mois que ces terroristes s’affichent avec les Américains. Leur mission? Recruter des éléments en Iran et les charger de lancer des appels au rassemblement, sous le titre séduisant de « non au chômage, non à la cherté de vie ». Les Iraniens ont d’abord suivi le mouvement mais dès que les violences ont éclaté, ils se sont séparé de leur chemin ».

Le guide suprême de la révolution islamique a conclu: » Les Etats-Unis sont en colère. Pas seulement contre moi, mais contre vous, contre le peuple et le gouvernement iranien, contre la révolution iranienne. Pourquoi? parce que nous les avons vaincus. De là ce discours délirant tenu par le président américain qui prétend que le peuple iranien a peur de son gouvernement. Et bien non! il n’en a pas peur, puisque l »État iranien est l’émanation de son peuple. Pourquoi avoir peur d’un État qui n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien de son peuple. Ailleurs, Trump prétend que l’Iran a peur de l’Amérique. Si l’Iran avait craint l’Amérique, les Iraniens n’auraient pas pu l’expulser d’abord de l’Iran en 1979 puis du Moyen-Orient en 2017! »

Pour rappel, le soulèvement du peuple de la ville de Qom en 1978, a dénoncé un article publié par le régime de Shah qui avait porté atteinte à la personne de l’imam Khomeiny (P) . Ce jour-là un grand nombre d’étudiants en sciences religieuses sont tombés en martyr et des manifestations se sont poursuivies jusqu’à la victoire de la révolution islamique de 1979.

Source: Médias