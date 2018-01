Vingt-cinq personnes ont été tuées dans les récents troubles qui ont touché plusieurs dizaines de villes iraniennes, selon un nouveau bilan officiel rendu public dimanche.

« Vingt-cinq personnes, des gens ordinaires et de nos propres forces, ont été tuées lors des récents troubles », a déclaré Gholamhossein Mohseini Ejeie, porte-parole du pouvoir judiciaire, cité par l’agence Mizanonline

« Mais aucun d’entre eux n’a été tué par des tirs des forces de sécurité, parce qu’elles avaient reçu l’ordre de ne pas utiliser leurs armes », a-t-il tenu à signaler .

Des manifestations qui ont eu lieu entre le 28 décembre et le 1er janvier, pour protester contre les conditions économiques ont tourné aux émeutes eb raison de l’infiltration d’éléments suspects qui ont pris à partie les manifestants, attaqué les forces de sécurité et saccagé et incendié des biens publics.

Le bilan officiel des heurts était jusque-là de 21 morts: 15 manifestants, deux membres des forces de sécurité, et quatre civils étrangers aux manifestations.

Dans ses propos, cité par Mizanonline, agence qui dépend de l’Autorité judiciaire, M. Mohseini Ejeie ne précise pas l’identité des victimes.

Selon lui, « 465 personnes arrêtées dans l’ensemble du pays » en relation avec ces troubles étaient encore détenues samedi, dont 55 à Téhéran.

Le député réformateur Mahmoud Sadeghi avait affirmé mardi que 3.700 personnes avaient été arrêtées en lien avec ces troubles depuis le 28 décembre.

Des responsables politiques et de la police avaient déjà affirmé que la plupart des détenus, avaient été libérés début janvier, à l’exception des personnes liées aux groupes « contre-révolutionnaires ». En allusion sans aucun doute aux éléments de l’organisation terroriste exilée Moujahidine Khalk, et qui ont fait leur apparition durant les émeutes.

Selon le procureur général de la capitale Téhéran, Jaafari Doulat-Abadi, 140 détenus ont été libérés la semaine passée et 300 cette semaine.

Source: Avec AFP