Selon le quotidienaméricain, The Washington Times, une délégation saoudienne militaire s’est rendue à Tel-Aviv il y a quelques mois pour discuter du rôle croissant de l’Iran dans la région, a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Selon le rapport, « les deux parties israélo-saoudiennes partagent une large coopération militaire à un tel niveau que le gouvernement saoudien a envoyé une délégation militaire à Tel Aviv pour discuter de l’influence grandissante de l’Iran dans la région ».

Le rapport révèle que « les responsables saoudiens cherchent actuellement sont interessés d’acheter le système de défense antimissile israélien Iron Dome, ainsi que le système de défense antichars Trofi ».

Toujours selon le rapport, « malgré le refus de l’Arabie Saoudite de commenter officiellement sur la normalisation des relations avec Israël, il semble que les relations entre les deux parties se soient développées rapidement , au point de se concrétiser en une normalisation publique dans les prochains jours ».

Le Washington Times souligne que « les relations entre Israël et l’Arabie Saoudite et autres pays arabes se sont renforcées de manière significative, surtout après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître alQods comme la capitale d’Israël et de transferrer l’ambassade des États-Unis à la ville sainte. Sachant que ni l’Arabie saoudite ni l’Egypte ont adopté une position hostile contre ladite décision. Et donc, l’ont peut prédire que l’alliance entre Riyad et Tel-Aviv évolue rapidement dans une direction imprévisible ».

Le journal a ajouté que » l’Arabie saoudite justifie ses relations avec Tel-Aviv, sous prétexte de chercher une solution à deux Etats pour résoudre les différences entre Israël et la Palestine. Mais la vérité est que l’Iran représente pour l’Arabie son plus grand ennemi, par conséquent, elle a besoin de coopérer avec Israël pour pouvoir affronter l’Iran. Et pour y parvenir, l’Arabie saoudite doit renforcer ses relations avec Israël à travers une coopération militaire qui s’est traduite par l’achat du systéme antimissile Iron Dome en vie de détruire les missiles yéménites visant le territoire du Royaume ».

Le journal a ajouté qu »indépendamment des missiles yéménites , les Saoudiens sont enclins d’ acheter du matériel militaire et des armes à Israël, et donc l’achat du système Iron Dome est une étape stratégique pour faire face aux menaces futures ».

Le rapport conclut que « la région du Moyen-Orient est une région stratégique qui subit actuellement une série de chocs et de retournements, ce qui représenterait une opportunité intéressante pour Israël. En effet, depuis le vote de l’ONU de créér « l’Etat » en 1948, et jusqu’à l’heure actuelle, Israël est encerclé d’États ennemis et cela pourrait changer dans les années à venir ».

Source: Médias