Le site en ligne de la télévision iranienne Al-Alam a révélé que le dirigeant palestinien Mohamad Dahlane a proposé au prince héritier d’Abu Dhabi Mohamad Ben Zayed (MBZ) de se débarrasser de l’émir de la principauté d’Oman, le sultan Qabous.

C’est le site Wikileaks du Golfe qui a évoqué cette affaire, indique le site iranien arabophone.

M. Dahlan qui est le conseiller du prince héritier d’Abu Dhabi aurait proposé d’empoisonner le responsable omanais avec le poison de polonium qu’il avait utilisé pour mettre un terme à la vie du dirigeant palestinien décédé Yasser Arafat.

Le but de cette élimination serait aussi de permettre à Abu Dhabi de remplacer le sultan d’Oman par quelqu’un de plus docile. M. Qabouss s’étant toujours abstenu de se soumettre au diktat saoudien et émirati et de garder une marge de manœuvre et d’indépendance.

Ce sont des documents issus d’enquêtes effectuées par l’Autorité palestinienne qui auraient découvert l’implication de l’ancien chef de la sureté palestinienne dans la bande de Gaza, en substituant le médicament par le poison mortel. Ces documents palestiniens accusent aussi ce responsable palestinien, très proche des renseignements israéliens, de vouloir perpétrer un coup d’Etat militaire en Cisjordanie occupée, siège de l’AP dirigée par Mahmoud Abbas. La rivalité entre ces deux dirigeants palestiniens est bien exploitée par les dirigeants israéliens pour amener l’un ou l’autre à exaucer leurs demandes.

Un compte Twitter s’appelant Moujtahed des Emirats,- rappelant le Moujtahed d’Arabie saoudite-, a mis en garde les autorités omanaises : « nos frères dans le sultanat d’Oman devraient être sur leurs gardes. Il y a des plans et des complots concoctés par MBZ contre le sultanat. Ils sont destinés à y semer la dissension intercommunautaire », a-t-il averti.

MBZ et Dahlane sont entre autre être en train de mettre sur pied une opposition à Moussandam et Zaffar, a tweeté ce compte.

Ce petit émirat situé au sud-est de la péninsule arabe est composé de deux communautés : les Ibadites et des salafistes extrémistes que les Émiratis pourraient manipuler.

En 2011, Oman a révélé au grand jour une opération d’espionnage menée par Abu Dhabi contre sa sécurité.

L’aversion dont elle fait l’objet serait surtout due à ses positions conciliantes avec l’Iran, avec qui elle partage la présence sur le Golfe persique. Et ce contrairement aux Emiratis et aux Saoudiens qui veulent entrainer les Arabes vers la diabolisation de l’Iran et l’iranophobie afin de paver le chemin à la normalisation avec l’entité sioniste.