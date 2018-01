Membre du Conseil de discernement du bien de l’Ordre islamique d’Iran et conseiller de l’Ayatollah Khamenei, Ali Akbar Velayati a déclaré qu’en cas de persistance des politiques illogiques de l’Arabie saoudite et des Emirats Arabes Unis, le Yémen pourrait se transformer en un bourbier identique à ce qui s’est produit par les États-Unis au Vietnam.

M.Velayati a également rejeté les allégations américaines contre l’Iran concernant le Yémen: « Ils nous accusent directement d’avoir interféré au Yémen, alors qu’indirectement, ils nient le courage, la résistance et la résilience du peuple yéménite. »

« Avec une civilisation de plusieurs millénaires, le peuple du Yémen est une nation dévouée qui a résisté aux étrangers pendant des années, des décennies et des siècles et a certainement réussi à vaincre la coalition de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Les agresseurs du Yémen n’ont pas d’autre moyen que d’accuser un pays étranger comme l’Iran », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre: « Bien sûr, nous n’hésiterons pas à apporter un soutien humain au peuple yéménite. Les accusations américaines vont dans le sens de la dénégation du courage et la résistance du peuple yéménite. Elles ne réduiront en rien les problèmes des États-Unis, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Toute démarche malencontreuse contre la République islamique d’Iran est vaine, et nous continuerons à soutenir les mouvements de libération dans la région à notre manière, et ne lâcherons pas prise un seul instant ».

A rappeler que les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité ont assisté lundi à un déjeuner offert par Donald Trump à Washington. La réunion a eu lieu à la demande de Nikki Haley qui cherche à convaincre les membres du Conseil de sécurité d’agir contre l’Iran et lui imposer des sanctions.

Source: Avec PressTV