Les experts militaires venus observer les combats en Irak et en Syrie sont formels : en matière conventionnelle, l’armée russe est désormais supérieure à l’armée US.

Auditionnés par la Commission sénatoriale des Forces armées, le 7 février 2018, les généraux John Murray, Joseph Anderson, Paul Ostrowski et Robert Dyess de l’armée de Terre US ont confirmé l’impossibilité actuelle d’entretenir à la fois les armements actuels et d’en acquérir de meilleurs.

Les quatre généraux ont affirmé que les armées US seraient prochainement également dépassées par les armées chinoises.

Les généraux ont plaidé pour un accroissement significatif de leur budget. Cependant, la crise de management des armées, qui dure depuis une vingtaine d’années, ne permet pas de savoir si cet argent donnera des résultats ou s’il se perdra en frais bureaucratiques.

