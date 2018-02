Progress Arsenyev Aviation Company, qui fait partie de la holding Hélicoptères de Russie, va construire plus de 50 hélicoptères d’attaque et de reconnaissance de nouvelle génération Kamov Ka-52 Alligator en 2018-2019, a déclaré le chef du groupe Andrey Boginsky.

Plus de 50 hélicoptères Kamov Ka-52 seront construits au cours des 2 prochaines années.

«Cette année environ 25 hélicoptères seront construits, au total. L’année prochaine, entre 22 et 25», a souligné Boginsky.

Pour comparer, 27 hélicoptères Alligator avaient été construits l’année dernière.

D’après le service de presse de la holding, ces hélicoptères seront livrés aux forces armées russes ou exportés. En particulier, il est prévu de conclure un contrat avec l’Égypte pour fournir la version maritime de l’Alligator russe dès cette année.

Au début de ce mois le vice-ministre de la Défense Iouri Borissov a annoncé, que dans le cadre du programme d’armement de 2018-2017, 114 hélicoptères militaires Ka-52 Alligator devraient être achetés.

L’hélicoptère d’attaque et de reconnaissance de nouvelle génération Kamov Ka-52 Alligator (code Otan: Hokum B) est l’appareil le plus rapide de ce type conçu en Russie. Cet hélicoptère qui est une version biplace du Ka-50, peut atteindre une vitesse maximale de 350 km/h et détruire des matériels blindés et des cibles aériennes ennemies. Le premier vol du Ka-52 a eu lieu en juin 2008 et sa production en série a commencé en octobre de la même année.

Au total, la Russie a construit 79 hélicoptères Ka-52 Alligator. Le Ka-52 est actuellement l’unique hélicoptère de combat doté de rotors coaxiaux. L’avantage de cette configuration consiste dans l’absence d’un rotor anticouple qui ne demande donc pas de dépenses de puissance de la part des moteurs.

Source: Sputnik