Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Zarif, a déclaré que « son pays a réussi d’échouer le projet iranophobe de l’entité sioniste », soulignant que »Tel Aviv et Riyad sont prêts à payer le prix nécessaire pour ce faire, mais ils n’ont pas réussi », a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

M.Zarif a affirmé que « l’an dernier , la campagne américaine contre l’Iran était la pire depuis 30 ans, mais malgré cela, Téhéran a signé le plus grand nombre de contrats et d’investissements ».

Et de poursuivre: »les Etats-Unis comme l’emtité sioniste et l’Arabie saoudite tentent de relancer leur campagne d’iranophobie. Ils estiment cette affaire comme une question de vie ou de mort »

Il a ajouté que « la reconnaissance par le monde que l’ Iran a réussi à saboter le projet sioniste est gratifiant. Il ne faut pas permettre aux USA qu’ils puissent réduire leur isolement international, via un retrait de l’accord nucléaire ».

M.Zarif a indiqué que « les politiques régionales et de défense de l’Iran sont parfaitement logiques et raisonnables. Sachant que son pays est l’Etat qui dépense le moins dans la région en matière d’armement, soit 16 milliards de dollars. Alors que les pays du Golfe ont dépensé l’année dernière 116 milliards de dollars ».

M. Zarif a conclu que » l’Iran a le droit de porter plainte contre les pays occidentaux, et non eux. Car, ils ont transformé la région en un entrepôt de poudre , sans compter qu’ils ont soutenu Daesh et ont permis aux Saoudiens de massacrer, quotidiennement le peuple yéménite ».

