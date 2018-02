Le gouverneur de la Banque centrale d’Iran , Walyollah alSayf, a annoncé le retour de la stabilité sur le marché des changes en Iran, après une lutte contre des violations, a rapporté l’agence d’informations iraniennes.

M.Sayf a déclaré dans un communiqué après avoir assisté à la réunion du Conseil des ministres que « la stabilité s’est installée dans le marché suite aux mesures prises par la police contre les violations des « boutiques de taux de change » et les affaires d’achat et de vente de transactions qui ont lieu dans une atmosphère corrompue où les prix sont manipulés.

M.Sayf a souligné que « la stabilité est revenu sur le marché des changes et qu’elle compte perdurer », soulignant que « le marché s’équilibrera et que le taux de change des devises contre le riyal iranien a baissé ces quatre derniers jours, laissant présager que les fluctuations imaginaires baisseront de plus en plus ».

A noter , que le taux de change des devises étrangères a haussé considérablement face au riyal . Ce qui a poussé les autorités iraniennes a lancé une opération de sécurité à Téhéran pour arrêter les manipulateurs des prix. De plus, les autorités ont proposé de délivrer des certificats de dépôts banquiers avec un taux d’intérêt de 20 pour cent, pour stimuler l’investissement plutôt que la spéculation sur la monnaie et l’or.

Source: Médias