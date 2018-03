Le chef d’état-major adjoint de l’armée israélienne, Aviv Kochavi, a déclaré qu’Israël se préparait à se battre sur cinq fronts à ses frontières, ainsi qu’à une éventuelle guerre contre l’Iran.

« L’Iran alimente les activités terroristes au Moyen-Orient. L’armée israélienne continuera de se renforcer et se prépare à des confrontations militaires éventuelles à l’avenir », a précisé le mercredi 7 mars Kochavi lors de la cérémonie de remise de diplômes de la marine.

« L’armée israélienne se prépare à une guerre sur six fronts », a indiqué Kochavi, sans cependant citer les noms de ses adversaires éventuels, a rapporté Middle East Eye.

Les responsables militaires et politiques israéliens ont multiplié ces derniers mois leurs mises en garde contre la possibilité d’une nouvelle guerre dans la région. Et ce, alors qu’environ 2 500 soldats israéliens et américains participent depuis le 4 mars à des manœuvres bisannuelles baptisées Juniper Cobra, qui se poursuivront jusqu’au 15 de ce mois.

Source: Avec PressTV