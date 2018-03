Un officiel au ministère yéménite des Affaires Etrangères à Sanaa a condamné l’accord de vente d’armes conclu entre le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite, au moment où le régime saoudien poursuit son agression barbare contre le Yémen.

Le Royaume-Uni a signé avec l’Arabie Saoudite un protocole d’accord pour l’achat par les Saoudiens de 48 avions de combat Eurofighter Typhoon, a annoncé vendredi le groupe de défense britannique BAE Systems.

Cet accord, dont le montant n’a pas été communiqué, a été conclu à l’occasion d’une visite au Royaume-Uni du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Cet officiel a déclaré à l’agence yéménite Saba que « cette transaction confirme le soutien continu du gouvernement britannique aux opérations militaires saoudiennes contre le Yémen, qui selon les témoignages de la communauté internationale ont causé la pire catastrophe humanitaire au monde ».

Et d’ajouter : « cette mesure contredit toutes les positions annoncées par le gouvernement britannique sur sa préoccupation de la détérioration de la situation humanitaire au Yémen ».

« Afin de régler la situation humanitaire et stopper la détérioration causée par la guerre dirigée par l’Arabie saoudite, il fallait tout d’abord mettre fin aux opérations militaires agressives et lever le blocus et l’ouverture de l’aéroport international de Sanaa et non pas conclure des accords de vente d’armements et de munitions avec un pays impliqué dans toutes les formes de violations du droit international et des conventions des droits de l’Homme », a expliqué cet officiel.

Il a en outre appelé le gouvernement britannique « à réviser ce protocole d’accord et à assumer ses responsabilités humanitaire afin d’interdire la vente de ces avions qui seront utilisés pour tuer les civils yéménites et détruire l’infrastructure du Yémen ».

Cet officiel a remercié tous les ONG et personnalités et députés britanniques qui se sont opposés au massacre du peuple yéménite mené par l’Arabie saoudite.

Source: Traduit d'AlMasirah