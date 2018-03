Lors d’une audience accordée à un groupe d’adolescents et de jeunes iraniens, leguide suprême de la Révolution islamique a évoqué les années de guerre qui ont opposé l’Irak de Saddam à l’Iran.

« Les grandes puissances ont imposé une guerre de huit ans à la nation iranienne pour déraciner la Révolution islamique et épuiser les forces des deux nations iranienne et irakienne », a affirmé l’Ayatollah Khamenei.

« Les puissances arrogantes qui se souciaient de la propagation du message de la Révolution islamique auprès des nations musulmanes ont poussé Saddam à attaquer l’Iran et cela afin de détruire, à tout prix, la Révolution islamique. L’égocentrisme et la tyrannie de Saddam ont fait le reste », a-t-il ajouté.

« Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’ex-Union soviétique ont fourni un important soutien financier, militaire et de renseignement au régime de Saddam si bien que la France lui a offert ses avions et ses hélicoptères les plus sophistiqués et que l’Allemagne lui a ouvertement donné des substances chimiques », a ajouté l’ayatollah Khamenei.

Source: Avec PressTV