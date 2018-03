Amnesty International a dénoncé vendredi les ventes d’armes occidentales à l’Arabie saoudite et à ses alliés impliqués dans la coalition militaire qui mène une guerre contre le Yémen, estimant que ces livraisons bafouent le traité sur le commerce des armes.

« Il existe de vastes preuves que des flux irresponsables d’armes à destination de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont eu pour résultat un énorme préjudice pour des civils yéménites », écrit Lynn Maalouf, directrice de recherche d’Amnesty International pour le Moyen-Orient, dans un communiqué.

« Mais cela n’a pas dissuadé les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d’autres Etats, dont la France, l’Espagne et l’Italie, de continuer à livrer des milliards de dollars d’armes », ajoute-t-elle. « En plus de dévaster des vies civiles, cela bafoue le Traité sur le commerce des armes. »

L’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition régionale, est engagée depuis trois ans dans une guerre meurtrière contre le Yémen, qui a fait plus de 10.000 morts, déplacé plus de trois millions de personnes et plongé le pays au bord d’une famine généralisée.

En début de semaine, un cabinet d’avocats a estimé que la France s’exposait à un risque juridique « élevé » en livrant à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis du matériel militaire dont l’utilisation au Yémen est susceptible de violer le droit international humanitaire.

Source: Avec AFP