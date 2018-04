L’intérêt inattendu porté début avril aux cryptomonnaies par le milliardaire George Soros et les Rockefeller a donné un coup de pouce au bitcoin, écrit Business Insider. En janvier dernier, George Soros qualifiait le bitcoin de bulle financière.

Les principales cryptomonnaies ont enregistré un rebond, le 8 avril, après une montée d’intérêt pour ces actifs des investisseurs traditionnels de Wall Street, relate Business Insider.

Ainsi, le bitcoin a augmenté de 2,1% pour atteindre 7.047 dollars, l’Ethereum a dépassé la barre des 400 dollars, augmentant de 3,6%.

Cette croissance est enregistrée sur fond d’intérêt pour ces monnaies d’entreprises de George Soros et de la société Venrock fondée par les Rockefeller. Cette dernière a annoncé, le 6 avril, un partenariat avec le groupe d’investissement en cryptomonnaies CoinFund.

Le jour même, Bloomberg a annoncé l’intention du Soros Fund Management de se tourner vers la vente et l’achat de cryptomonnaies. En janvier dernier, George Soros qualifiait le bitcoin de bulle financière.

Pour rappel, la valeur du bitcoin avait augmenté de 0,19% à la clôture des échanges dimanche 8 avril, selon le site CoinMarketCap, pour atteindre 7.007 dollars. A la bourse Bitfinex, le bitcoin a enregistré une hausse de 0,19% jusqu’à 6.983 dollars, et à la bourse GDAX la cryptomonnaie a fléchi de 0,39%, jusqu’à 6.975 dollars.

La semaine dernière, le marché des cryptomonnaies a affiché une dynamique mitigée, que les experts associent au contexte médiatique incertain.

«Initialement, les vendeurs se sont activés quand il a été annoncé que les clients de la bourse Binance ne pouvaient pas se connecter à la plateforme commerciale. Étant donné qu’il s’agissait d’un phénomène de masse, l’information s’est rapidement propagée sur les chats et les chaînes, engendrant des rumeurs selon lesquelles la bourse aurait été piratée. Les spécialistes de la bourse ont rapidement réparé le problème technique, mais à ce moment-là le prix avait déjà franchi le niveau technique important de 7.200 dollars», rappelle l’analyste d’Alpari Vladislav Antonov.

Par ailleurs, les échanges ont été influencés par le communiqué du régulateur de la Corée du Sud, qui a exigé des bourses de cryptomonnaies qu’elles signent de nouveaux contrats avec leurs clients pour améliorer leur protection. Et en même temps la Banque de réserve de l’Inde a interdit aux organisations qu’elle régule de fournir des services aux particuliers ou aux compagnies dont l’activité est liée aux cryptomonnaies.

Igor Doganov, analyste en chef et responsable du portefeuille The Token Fund, rappelle que la Commission américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers étudie la possibilité de lister les bourses de cryptomonnaies orientées sur le bitcoin du format ETF à la bourse de New York.

«La position des principaux régulateurs est l’un des principaux risques pour le marché des cryptomonnaies», affirme-t-il.

La signature de contrats à terme entre le fonds Venrock de la famille Rockefeller et le fonds Coinfund de crypto-investissement de Brooklyn n’a pas non plus échappé à l’attention des investisseurs.

«La cryptobourse de Tokyo, Coincheck, a accepté de céder son bloc de contrôle au courtier en ligne Monex. Il s’agira ainsi de la deuxième grande transaction d’acquisition d’une cryptobourse par des organisations financières classiques — après Poloniex», ajoute l’expert.

«Le contexte négatif s’est renforcé cette semaine, les régulateurs japonais et coréens durcissent les règles pour les acteurs du marché. Les experts suisses ne sont pas restés à l’écart et ont prédit une chute du bitcoin d’encore 40%. Malgré tout, cette semaine se termine pratiquement au même niveau que celui auquel elle avait commencé», conclut Igor Zartdinov, chef de la compagnie Enigma, cofondateur de la bourse cryptomonétaire ICG.

Les pronostics divergent

Les avis des experts divergent quant à savoir quelle sera la valeur du bitcoin cette semaine.

«La dynamique du cours dépend fortement des actualités qui attirent un grand nombre de nouveaux spéculateurs: l’année 2017 a été riche en événements, et l’année 2018 a mal commencé. L’abondance de mauvaises actualités a même provoqué l’apparition de théories du complot qui soupçonnent des actions intentionnelles des élites financières, de concert avec la presse, pour éliminer le concurrent des actifs traditionnels», a déclaré Mikhaïl Machtchenko, analyste chez eToro.

«La demande en cryptomonnaies a chuté, comme en témoigne la réduction des transactions en ligne qui ont atteint leur minimum depuis trois ans. Les investisseurs actuels ont soit perdu la foi, soit sont restés sans argent, ce qui a provoqué une baisse d’activité sur les plateformes. C’est un cercle vicieux: en l’absence de «sang neuf» le bitcoin continuera de baisser, aucune dynamique positive n’est prévue, il n’y a donc aucune allusion au retournement de la situation sur le marché. Il est tout à fait possible que prochainement le cours avoisine les 6.000 dollars», estime-t-il.

Mais Igor Zartdinov n’est pas de cet avis. «Nous constatons une baisse de la volatilité, le marché a peut-être trouvé un équilibre entre la demande et l’offre au niveau actuel. Le mouvement descendant s’est arrêté, mais les «ours» contrôlent encore le bal… Selon nous, une montée jusqu’à 7.500 dollars est possible aujourd’hui», affirme le spécilaiste.

Konstantin Odrov, professeur à la chaire de management financier de l’université russe d’économie Plekhanov, exprime un pronostic plus neutre.

«En dépit des nouvelles négatives venant d’Inde concernant l’interdiction des cryptomonnaies sur son territoire et plusieurs informations alarmantes sur la restriction de l’activité des bourses cryptomonétaires, le cours du bitcoin a varié toute la semaine dernière dans l’intervalle 6.800-7.500 dollars. Un intervalle aussi étroit sur une période aussi longue n’est pas du tout caractéristique. Apparemment, le pessimisme concernant les cryptomonnaies touche à sa fin», dit-il.

«Tout le monde se souvient d’où le soleil se lève, mais pour l’instant c’est la nuit polaire qui règne. L’absence d’informations positives susceptibles de renverser la tendance actuelle témoigne d’une forte probabilité de la poursuite des ventes du bitcoin à court terme et d’un éventuel passage en-dessous de la barre de 6.000 dollars. Mais il faut suivre attentivement l’état actuel du marché car les reculs du bitcoin sont soudains», ajoute Konstantin Odrov.

Vladislav Antonov formule un pronostic similaire: «La tendance de l’ours se maintient dans la parité bitcoin-dollar. Le marché, techniquement, est prêt à un retour jusqu’à 7.800 dollars. L’activité des acheteurs est retenue par le contexte médiatique négatif. Les acheteurs ont besoin d’une série d’actualités positives pour dépasser la barre des 7.509 dollars — record depuis le 3 avril. Pour la semaine du 9 au 16 avril, je continue de prédire une augmentation du bitcoin par rapport au dollar contrairement à la majorité des experts», déclare-t-il.

Igor Doganov n’exclut ni la hausse ni la baisse du cours de la cryptomonnaie. «Cette semaine, nous attendons une sortie de la fourchette 6.500-7.500 dollars, et l’orientation de cette sortie donnera une impulsion au prochain mouvement fort du marché», conclut-il.

Source: Avec Sputnik