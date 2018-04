Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a recommandé aux autorités françaises de ne pas se laisser influencer par les propos et les actions de l’immature prince héritier saoudien, qui ne cherche qu’à s’embarquer dans des aventures dangereuses pour son pays et pour le monde entier.

En effet, Bahram Qassemi a déclaré en réaction à la déclaration conjointe de la France et de l’Arabie saoudite à la fin de la visite de Mohammed ben Salmane à Paris :

« On ne s’attend que la France, qui fait partie du groupe des 5+1, se laisse influencer par les allégations répétitives et mensongères de l’Arabie saoudite, qui s’est toujours opposée aux négociations sur le nucléaire iranien et qui a dépensé des sommes faramineuses pour que l’accord Iran-5+1 ne voie jamais le jour ».

Et d’ajouter : « Contrairement à ce qu’affirme la déclaration de ces deux pays, la République islamique d’Iran a toujours œuvré pour la stabilité et la sécurité des pays de la région en participant activement à la lutte antiterroriste. La France devrait savoir que la colère qu’éprouvent certains pays à l’égard de l’Iran vient justement du fait que l’Iran est sorti victorieux de la lutte contre les groupes terroristes formés et stipendiés par ces mêmes pays ».

M.Qassemi a également indiqué que « les autorités françaises savent probablement que le programme balistique de l’Iran est dissuasif et défensif et qu’il n’est pas un danger pour la sécurité et les intérêts des autres pays. Il repose sur des expériences amères mais précieuses qui nous servent à protéger le pays et à prévenir d’autres agressions. L’Iran ne laissera aucun pays interférer dans son programme balistique ».

« On aurait préféré que les autorités françaises révisent leur politique d’exportation d’armes à Riyad, qui ne s’en sert en ce moment que pour attaquer le peuple yéménite innocent, et qu’elles ne détériorent pas les relations historiques qui existent entre les grandes nations française et iranienne pour un prince jeune et immature qui ne cherche qu’à lancer des guerres et qui est d’ailleurs poursuivi en justice pour crimes de guerre devant les tribunaux français », a-t-il conclu.

Source: Avec PressTV